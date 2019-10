No habrá viraje en política de seguridad, indica AMLO

[email protected]

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que seguirá con la estrategia de seguridad basada en la “atención a las causas que originan la descomposición social”, pese a que no se alcanzó el objetivo de disminuir la violencia en los últimos seis meses.

Un día después del asesinato de 13 policías en el municipio de Aguililla, Michoacán, a manos de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Mandatario se dijo “optimista” de que va a lograr la paz y se evitarán hechos violentos como el ocurrido en Tierra Caliente.

“Muy lamentable lo que sucedió [en Aguililla], no lo deseamos, estamos ayudando a las autoridades locales, en este caso el gobierno del estado, y vamos a seguir con nuestra estrategia, yo estoy optimista, creo que vamos a lograr la paz en el país, que vamos a evitar estos hechos violentos”, aseguró en Palacio Nacional.

Acompañado de los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; Marina, José Rafael Ojeda Durán; Seguridad, Alfonso Durazo Montaño; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, López Obrador señaló que el proceso de pacificación del país avanza con “mucha firmeza”.

“Yo quisiera que se avanzara más en esta materia, trabajamos todos los días, estamos dedicados por completo a atender este asunto, pero lo dejaron crecer mucho, avanzó mucho y hubieron estrategias equivocadas, queriendo enfrentar la violencia con la violencia y todo lo que ya sabemos que ha sido errático y muy doloroso, entonces hay un nuevo paradigma en materia de seguridad”, sostuvo.

Afirmó que todo el respaldo de la Federación reciben los cuerpos de seguridad para estar en condiciones de proteger a la ciudadanía.

Mencionó que el presupuesto en materia de seguridad para 2020 aumentará, y presumió que actualmente hay desplegados casi 71 mil elementos de la Guardia Nacional en los 32 estados y 10 mil más están a punto de incorporarse al nuevo cuerpo de seguridad, lo que significará, indicó, mayor presupuesto.

“En materia de seguridad, aumenta el presupuesto, para ser claros y categóricos. Nada más tómese en cuenta que ya están desplegados 70 mil elementos de la Guardia Nacional y 10 mil más a punto de incorporarse. Eso no existía; para tener 80 mil elementos se requiere más presupuesto”, afirmó.

Recordó que está en puerta la implementación del plan de construcción de instalaciones para la Guardia Nacional, sin omitir que la planeación presupuestal para 2020 incluye la propuesta de ampliación.

El Presidente dijo que habrá apoyo del gobierno federal a los estados, pero sin “letalidad, es decir, nosotros no podemos ajusticiar ni podemos masacrar, eso que se hacía anteriormente no va a llevarse a cabo nunca, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. No vamos a utilizar nosotros la misma estrategia”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, aseveró que la eficacia del trabajo de seguridad no se puede sustentar en “violaciones al uso de la fuerza pública.

“No vamos a caer en la tentación de la idea conservadora de que la fuerza lo resuelve todo, la fuerza es un recurso legítimo del Estado, pero debe ser invariablemente el último y debe ejercerse también, invariablemente, en un marco de legalidad. La violencia siempre pierde, así gane la primera batalla”, advirtió a los detractores del gobierno federal.

A su vez, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que este año se concluirá la construcción de 81 instalaciones para la Guardia Nacional, dando prioridad a los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

“Van a estar en las áreas críticas, en las áreas que se requieren, en base al análisis que ya se hizo en el gabinete de seguridad, ahí se van a construir, van a ser construcciones donde van a estar inicialmente entre 120 y 150, hasta 200 hombres desplegados ahí, haciendo sus actividades, posteriormente podremos incrementarlas”, indicó.

Inclusive, añadió, se está considerando que algunas instalaciones cuenten con unidades habitacionales para que el personal de la Guardia Nacional esté ahí con su familia, dentro de la coordinación territorial.