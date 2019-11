Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, rechazó que se “tozudez” que su candidata a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sea Rosario Piedra, hija de la activista Rosario Ibarra.



Dijo que simplemente se trata de que es la que más votos obtuvo, y la bancada de Morena es a la que eligió de la terna, donde están José de Jesús Orozco y Arturo Peimbert, por lo que la elección no sé da por ideologías partidistas.

Lee también: Se reunen senadores para elegir terna para CNDH



“Hacemos votos, y exhortamos a todas las bancadas del Senado para que este nombramiento no se ideologice, para que este nombramiento no se dogmatice, que podamos buscar a un presidente o una presidenta, alejado de las tentaciones del poder, con plena autonomía y con una historia que demuestre con hechos su congruencia”, expresó.



En conferencia, Monreal Aviña comentó que hasta ahora no consigue la mayoría calificada para que se avale el nuevo titular de la CNDH, pues ellos insisten en Rosario Piedra, y la oposición junto con el Verde Ecologista, y algunos senadores del PT y Morena, no comparten este perfil.

shgm