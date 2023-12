Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Pública, aseguró que siempre ha habido amenazas hacia su persona pero que "no es su perfil" salir del país por ese motivo, como lo publicó Carlos Loret de Mola en una columna en EL UNIVERSAL.

"Siempre ha habido amenazas, anónimos, alertamientos desde las agencias de seguridad federal, a quienes les agradezco, pero después de la encuesta de Morena, que fue un proceso duro, largo y tedioso, yo ya había hablado con la doctora Claudia Sheinbaum para ver si podía salir un par de días de vacaciones, tenía como 10 años que no tomaba unos días, unos dos o tres días, pero no es mi perfil, no es mi manera de ser, salir por amenazas", dijo el otrora aspirante a la jefatura de Gobierno por Morena.

Hay que recordar que en junio del 2020, el entonces secretario de Seguridad Pública sufrió un atentado a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Ciudad de México.

Ayer, en la columna titulada "Harfuch, fuera del país tras amenaza", el periodista explica que "fuentes de primera mano" le dijeron que "fue el propio general Audomaro Martínez Zapata, cabeza del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen), el que tuvo contacto con García Harfuch para notificarle de esta información que obraba en su poder. Y le dio una recomendación: sal del país de inmediato. García Harfuch se puso en contacto con su jefa, Claudia Sheinbaum, le explicó la situación, y ella le dio luz verde. Sin chistar, el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país tomó vuelo a Europa".

Tras la publicación, el hijo de Javier García Paniagua y María Sorté reiteró que salió de México por temas familiares "para alcanzar a una de mis hijas que ya tenía mucho que no veía", como parte de unas vacaciones planeadas. Sin embargo, aclaró que regresará al país después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Encuesta de Morena, que fue un proceso duro, largo y tedioso: García Harfuch

Entrevistado por Manuel Feregrino en Radio Fórmula, García Harfuch mencionó que "la encuesta de Morena, que fue un proceso duro, largo y tedioso", pero que siempre supo que estaba la posibilidad de no ser designado como el coordinador de los comités de defensa, es decir el candidato para la jefatura de Gobierno, como finalmente ocurrió.

"Yo sabía, no sólo yo, sino todos los candidatos, sabíamos que no sólo era ganar la encuesta sino que también estaba el tema de equidad de género y todo estuvimos de acuerdo y que estaba la posibilidad de que se asignara por género", dijo.

Reiteró que a su regreso de sus vacaciones trabajará con Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, quien "es una mujer que lleva muchos más años que yo trabajando en la Ciudad, sé que va a hacer un gran trabajo y ahí estaremos para apoyar en lo que se pueda".

Además, García Harfuch rechazó que la designación de Brugada como la precandidata de Morena en la CDMX haya sido una derrota para Sheinbaum, pues "Clara y la doctora han trabajado desde hace mucho, se conocen desde muchísimo tiempo atrás más que yo".

