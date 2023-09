Texcoco, Estado de México.- El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de SADER, Victor Suárez hizo un llamado a no bajar la guardia porque -dijo- los corruptos quieren regresar a recuperar sus privilegios.

“No obstante que vamos bien, ‘requetebién’ diría la maestra Delfina Gómez, no debemos bajar la guardia, los corruptos del viejo régimen están enojados y quieren regresar a recuperar sus privilegios”.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien encabezó una supervisión de los programas del bienestar, el subsecretario destacó que se debe ir por ganar por más derechos porque esa es la tarea de la Cuarta Transformación.

“Ya avanzamos en esta primera etapa y consolidaremos la estrategia de bienestar en este último año, pero no se nos debe olvidar que apenas iniciamos la transformación y debemos ir por una segunda, una tercera y más etapas para la Cuarta Transformación y lograr que nunca más regresen los gobiernos corruptos y neoliberales y entreguistas a nuestro país”.

Por su parte, el titular de SADER, Leonel Cota aseguró que al cerrar el quinto año de gobierno del presidente López Obrador tiene el respaldo del pueblo.

“Decían nuestros críticos que no había gobierno que resistiera cinco años en su popularidad. Y hoy estamos cerrando el quinto año con la más alta popularidad que un gobierno de la República haya tenido en México, por eso me da gusto los recorrido de todos estos días y habremos de recorrer el Estado de México y se escucha la voz constante que sale del corazón de que es un honor estar con López Obrador”, expresó que no se había visto nunca que el presidente caminara con los pueblos.

Por ello, dijo, “todo este equipo, Presidente, hoy en este día le ratificamos nuestro compromiso de lealtad para con las causas que usted ha identificado que habremos de trabajar en este último año de gobierno”.

