“No cuento con Seguro, no podría pagar el tratamiento”

Cynthia a los 22 años fue diagnosticada con leucemia linfoblástica durante su embarazo. Durante las 19 semanas de gestación, cuando fue detectada, hasta las 32 semanas restantes de su embarazo recibió quimioterapia, esto lo logró por medio de la Fundación Padma que ayuda a mujeres embarazadas que tuvieron o tienen diagnóstico con algún tipo de cáncer.

Cynthia radica en el Estado de México, no cuenta con Seguro Social ni apoyos de otra índole para solventar los gastos del tratamiento, en el cual hasta el momento ha recibido 53 quimioterapias.

“Trabajo Social fue el que nos comentó de la fundación, gracias a ella, he recibido todas la quimioterapias. Yo no cuento con Seguro Social, por ello no podría haber pagado el tratamiento. Las quimioterapias que recibo están entre mil 500 y 40 mil pesos”, explica.

Según el informe del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) a propósito del Día Mundial del Cáncer emitido en febrero de 2022, de las personas fallecidas por algún tipo de cáncer en 2020, unas 18 mil 310 (20%) carecían de alguna derechohabiencia en una institución de salud.

Valeria Benavides, fundadora y presidenta de Padma, estima que hay de 2 mil a 3 mil casos anuales de mujeres que durante su embarazo tienen algún tipo de cáncer, por ello, su principal función es apoyar mujeres que se enfrentan este padecimiento durante su gestación para que encuentren las mejores opciones de tratamiento para ser atendidas, salven sus vidas y las de sus bebés.

Explica que la intención de la fundación es solucionar tres problemas que el cáncer en mujeres provoca en el país.

“Esta causa es importante voltear a verla porque resume tres grandes problemas de las mujeres en México, uno es cáncer en ellas, que es una de las causas de muerte más frecuentes y comunes; la segunda, la muerte materna, que es un indicador que se mide a nivel internacional y que está asociada a los niveles de desarrollo de los países; otro es el tema del embarazo infantil y adolescente, en donde el país ocupa el primer lugar mundial de casos”, explica.

En la actualidad, la fundación ha tenido 80% de casos de éxito, ha ayudado a 30 familias y tratado a 120 mujeres embarazadas con cáncer