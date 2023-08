Legisladora y aspirante a la presidencia, son algunos de los cargos que ha ocupado Beatriz Paredes quien ahora desea coordinar el Frente Amplio por México rumbo a las elecciones de 2024, en las últimas semanas ha destacado en los debates. Ella se define como una mujer de Estado.

En esta edición de Con los de Casa, la columnista Maite Azuela y Héctor de Mauleón moderados por David Aponte, Director General Editorial de EL UNIVERSAL conversaron con Beatriz Paredes sobre su proyecto para suceder al presidente en 2024.

Con una referencia clara a la candidata Xóchitl Gálvez, la aspirante priista enfatizó que "sería un enorme error en cualquiera que fuera el candidato del Frente, dedicarse a discutir con el presidente López Obrador".

Asimismo, mencionó que la declinación del aspirante Santiago Creel para apoyar la candidatura de Xóchitl, "significa que Xóchitl es del PAN, noticia relevante".

La exgobernadora de Tabasco expresó que comparte el interés por los pueblos originarios con Gálvez, sin embargo, destacó que su experiencia la hace "tener una visión de los distintos espacios que tiene el gobierno para ser eficaz, tengo la visión desde un gobierno estatal, la perspectiva del peso de la federación, he estado en subsecretaría de Gobierno..."

"Yo no soy estridente, he sido presidenta de un partido, por mí han votado en México como 4 millones de personas en todo el país. Cuando dicen quién es Beatriz Paredes, qué raro que los genios de la opinión pública sean tan desmemoriados", subrayó.

Beatriz Paredes de Con los de Casa. Foto: EL UNIVERSAL

Sobre el proceso del Frente, la aspirante externó: "Yo no me preocuparía por quien va a ser la candidata del Frente, primero vería quién va a ser el candidato o candidata de Morena, yo no creo que vaya a ser Claudia".

Dijo además que la competencia en el frente no será una farsa.

"Gobernar el próximo sexenio en México no va a ser una cosa sencilla para nadie", reforzó la aspirante a la presidencia.

