El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las acciones de su gobierno en la búsqueda de personas desaparecidas, indicó que “no borramos a nadie” del censo y aseguró que “nunca se había buscado tanto a desaparecidos como ahora, ni se habían destinado tantos recursos para eso como ahora”.

En su conferencia mañanera de este jueves 14 de diciembre en Palacio Nacional, López Obrador acusó a sus adversarios de usar el tema de las personas desaparecidas para atacar a su gobierno.

“Todavía sigue la búsqueda y la vamos a continuar”, mencionó al apuntar que todos los días hay registros.

Al señalar que hubo “cambios” y acusar a organizaciones no gubernamentales, López Obrador expresó: “Ahora resulta que hay más desaparecidos en el gobierno de nosotros que en el de Felipe Calderón”.

En el Salón Tesorería, López Obrador volvió a arremeter contra la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, y contra grupos de la sociedad civil que “ya han hecho un modus operandi” y están vinculados al conservadurismo.

“Organizaciones de derechos humanos que están abiertamente en contra de nosotros, cuando nosotros no mandamos a reprimir a nadie, a desaparecer a nadie, no torturamos, no permitimos masacres, y sin embargo ellos, que se prestaron a la simulación en los momentos de autoritarismo y de represión, ahora se convierten en los paladines, en los que nos quieren sentar en el banquillo de los acusados”, expresó.

Mencionó López Obrador que viene de la lucha social y antes de que fuera creada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, él ya defendía a personas desaparecidas.

“No borramos a nadie”, señaló López Obrador sobre el censo y resaltó que ya hay 16 mil personas localizadas, de 110 mil reportadas como desaparecidas. Indicó que se ha reunido con todos los gobernadores y “se fue casa por casa, pero todavía no terminamos”.

Se comprometió a estar informando cada mes, o cada dos, sobre la búsqueda de personas. Acusó que se llegó a decir que había 126 mil desaparecidos.

