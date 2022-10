“No basta con visibilizar la violencia contra la mujer"

Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que aun cuando la violencia contra la mujer está siendo más visibilizada, eso no basta, es necesario un sistema de justicia libre de estereotipos dañinos, al igual que el sistema educativo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la experta indica que se deben dar respuestas de protección de las mujeres y que quienes actúan en contra de lo que establecen las normas tienen que ser sancionados, “porque la impunidad frente a diversos casos lo que hace es facilitar la repetición de los hechos”, subraya.

La respuesta que tienen que dar los Estados, agrega De Troitiño, es que tienen que ser coherentes, con sentencias, con sistemas jurídicos que señalen lo que para la mujer está representando, la norma tiene que traducirse en realidad de hechos.

Asegura que la violencia en contra de la mujer sigue siendo marcada por el patrón cultural que existe históricamente.

De Troitiño indica que este patrón cultural es demasiado profundo en la historia, el machismo sigue colocando a la mujer en una posición de subordinación y de sometimiento.

También hace una autocrítica y explica que “sin culpar a las mujeres, cómo se va a dar una transformación cultural si tenemos madres que hasta el día de hoy piensan que sus hijos varones no tienen por qué lavar los trastes de la comida, pensando que son roles que le corresponden únicamente a las mujeres”, y ha sido parte de ese control sociocultural de formas equivocadas.

“No basta con celebrar un Día de la Mujer, claro que hay razones para celebrar una fecha tan importante, porque en el transcurrir de los años, de los siglos, grandes mujeres alrededor mundo se levantaron de situaciones muy duras y difíciles alzando una bandera y nos abrieron un camino.

“Hoy, las nuevas generaciones tienen la posibilidad de empoderarse para su formación y que pueda haber una transformación real”, comenta.

Como defensora de los derechos de la niñez y las garantías de las mujeres, considera necesario que se tenga ese empoderamiento, en dar esos espacios de educación para que los que vienen no tengan que esperar más tiempo por la verdadera igualdad.

Para De Troitiño, haber logrado que las mujeres hoy ocupen puestos de importancia como una Presidencia de la República, puestos en las altas cortes de justicia o en los parlamentos, es porque sigue habiendo la fuerza de la mujer, y por eso nuestra lucha no ha terminado, es de caminar hacia la verdadera igualdad de no discriminación.

La comisionada de la CIDH, con una trayectoria larga en la lucha de la defensa de las mujeres y los niños, refiere como ejemplo su país, Panamá, donde hace tiempo una educadora que estudió Derecho no podía ejercerlo, porque la ley no lo permitía o el código judicial no aceptaba que las mujeres fueran testigos, “pero afortunadamente esto se ha transformado”, destaca.

“Y todo esto nos demanda una estrategia nueva, y yo creo en el empoderamiento de las niñas y de las mujeres en educación, de tener ese espacio protagónico”, recalca.

La comisionada de derechos humanos menciona que hace unos meses expuso en una jornada pública para resaltar la sentencia que la Corte dictó en noviembre pasado por el caso Digna Ochoa, haciendo un “reconocimiento de su trabajo, vi cómo las instituciones están todavía cargadas de situaciones de género que han afectado la justicia”, expone.

La comisionada De Troitiño relata: “La muerte de esta mujer [Digna Ochoa] defensora de los derechos humanos, muestra los hechos de la investigación que muestra la Corte Interamericana, y es que el sistema de justicia está cargado de formas que afectan esa visión de imparcialidad y de desigualdad”.

Resalta que con el informe en el caso de Digna Ochoa se vio en las investigaciones de su muerte, que las autoridades no realizaron a profundidad su labor ni las diligencias que tenían que hacer, todos los elementos no fueron tomados en cuenta y eso tiene una trascendencia particularmente en México.

Lo que implica una justicia pronta apegada al Derecho, porque México tiene una norma de protección en acceso a la justicia, pero aquí no resultó, porque hay que traducir esas normas de protección a realidades en su efectividad, puntualiza Troitiño.