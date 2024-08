La senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, negó que vaya a aportar a Morena y sus aliados el voto que les hace falta para alcanzar la mayoría calificada en el Senado.

En entrevista, la exgobernadora de Zacatecas afirmó que en Morena y en otros partidos tiene amigos y dialoga con todos, pero eso no significa que claudique a sus principios.

“Tengo una gran cantidad de amigas y amigos en Morena, les tengo a mis amigas y amigos una gran estimación, mucho cariño, mucho afecto, y respetan mis posiciones políticas. Por esa amistad y ese respeto que nos tenemos, conocen de mi congruencia, conocen de mi posición, conocen de mi visión, y quiero decir de manera clarísima y específica en el caso de la reforma que se pretende al Poder Judicial: no es la justicia que necesita México”, recalcó.

Lee también Ricardo Monreal advierte que reforma judicial se aprobará en septiembre

-¿Está descartado que usted se vaya a pasar a Morena?, se le cuestionó.

-¿Por qué tendría que hacerlo?, respondió.

“Yo he dialogado, dialogaré y tengo amistades y tendré amistades en todos los partidos políticos, pero eso no significa declinar a las propias convicciones. He leído la columna a la que usted hace referencia y otras notas en días pasados que mencionaban una especulación. No sé dónde tienen el sustento, porque en mi historia propia, no, en mi historia no”, enfatizó.

Desmiente Amalia García que vaya a darle a la 4T el voto que le hace falta para alcanzar la mayoría calificada en el Senado.



"Quiero decir de manera clarísima y específica, en el caso de la reforma que se pretende al poder judicial, no es la justicia que necesita México, no es… pic.twitter.com/0vHocLrmVz — El Universal (@El_Universal_Mx) August 29, 2024

Lee también Vamos a seguir construyendo consensos para mayoría, asegura Adán Augusto López













Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot