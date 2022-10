Ni comprador ni mantenimiento para el avión presidencial

El avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón no sólo lleva cuatro años sin venderse ni salir en rifa, ahora tampoco tiene quién le pueda dar mantenimiento, rubro al que se le han destinado casi 80 millones de pesos, pese a no prestar servicio desde 2019.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) declaró desierta la licitación para darle mantenimiento a la aeronave el pasado 5 de septiembre.

El pasado 31 de agosto, EL UNIVERSAL reveló que el Ejército había lanzado la licitación para darle mantenimiento a la lujosa aeronave y en la que existía una empresa que ofrecía este servicio por un monto de 22 millones 638 mil pesos.

Sin embargo, en el fallo de la licitación, la Subdirección de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General de Administración de la Sedena, determinó que la empresa privada Wise Extra Commerce —la única que ofertó— no cumplía con las especificaciones requeridas.

“La empresa Wise Extra Commerce obtuvo 18.80 puntos de los 60.00 a alcanzar por los siguientes motivos: ‘Recursos económicos’, no presentó la documentación solicitada; ‘Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad’, la empresa no presentó la documentación solicitada; ‘Participación de Mipymes’, presentó documentación distinta a la solicitada; ‘Experiencia y especialidad del licitante’, no presentó la documentación solicitada”, señala el fallo de la licitación.

“Se declara desierto el procedimiento, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 58 de su Reglamento, respectivamente, que, entre otros aspectos, establece que las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reunan los requisitos solicitados o los precios de todos los bienes arrendamiento o servicios ofertados no resulten aceptables”, detalla.

Casi 80 millones de pesos invertidos

En respuesta a una solicitud de información vía Ley de Transparencia hecha por EL UNIVERSAL, la dependencia detalló que del 1 de diciembre de 2018 al 31 de 2019, es decir, el primer año del actual gobierno se invirtieron 18 millones 880 mil 580 pesos en el mantenimiento del avión José María Morelos y Pavón.

Para 2020, año en que llegó la pandemia de Covid-19 a nuestro país y con esto nuevos incrementos a la política de austeridad del gobierno federal, el Ejército mexicano destinó 12 millones 839 mil 593.16 pesos. Sin embargo, para 2021 este monto se triplicó, pues la inversión llegó a 43 millones 337 mil 781 pesos.

La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que del 1 de enero al 10 de agosto de este año destinó 4 millones 678 mil 729.46 pesos para el mantenimiento de la aeronave.

Intentos para deshacerse del avión

Desde el primer día de su mandato, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado vender, rifar y hasta arrendar el avión presidencial TP-01, pero todos los intentos han fallado.

En 2020, ante la falta de compradores por ser “un traje a la medida y demasiado lujoso”, el 15 de septiembre, la Lotería Nacional hizo una rifa alusiva al avión presidencial. Por este sorteo se obtuvieron 2 mil 342 millones de pesos, de los 3 mil millones que se pusieron como meta.

Sin embargo, ante el fracaso para vender la aeronave TP-01, en mayo de 2021 la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) publicó una licitación para ayudar al gobierno federal con la venta del avión y fijó como precio mínimo 2 mil 500 millones 17 mil 512 pesos.

En junio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno de Argentina tenía interés en el lujoso avión e informó que le propuso a la administración de Alberto Fernández entregar 30 millones de dólares como anticipo y hacer un convenio a futuro, en el cual México podría aceptar alimentos del país sudamericano.

“Nos mandaron a decir que tenían 30 [millones de dólares], pero ya les hablé de que en el último avalúo [se determinaron] 110 [millones de dólares]. Entonces, sí podemos entregarlo sin problema, [por] los 30 [millones de dólares] si hacemos un convenio de que nos van a pagar hacia adelante con alimentos.

“Si nos dan los 30 [millones] y se firma un convenio de pago de acuerdo al avalúo y los intereses, se les entrega a ellos. Y no estaría mal, porque la verdad es que el avión que traen ya, dicho por propios y extraños, ya cumplió su tiempo útil y sí necesitan un avión”, señaló el Mandatario.

Aseguró que de no vender la aeronave, por lujosa y extravagante, la entregaría a la Fuerza Aérea Mexicana para que la maneje como parte de la empresa que estará a cargo los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque, Felipe Ángeles y del Tren Maya, y que ofrezca viajes tipo chárter con el avión TP-01.