Ante el inicio de las precampañas rumbo al proceso electoral de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población mexicana a mantenerse atentos y tener “mucho ojo” ante las noticias falsas y campañas mediáticas que puedan comenzar a circular.

El jefe del Ejecutivo federal exhortó a la población mantenerse atenta y tranquila ante la información que reciba, pero aseguró que no habrá censura contra ningún medio de comunicación o ciudadano.

“El 20 de noviembre, día de la Revolución, inician las precampañas, entonces ya van a haber muchísimas cosas, por eso decirle a la gente, `mucho ojo´, si de por sí hay que estar pendientes y actuar de manera precavida, ahora más, porque, como dirían en Tabasco “y lo mejor es lo peor que se va a poner”, para que no nos asustemos, todos tranquilos.

“Van a ir cada vez más enseñando más el cobre, pero aquí tenemos formas de replicar y todos participamos, y prohibida la censura”, dijo.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federa garantizó que no se perseguirá a nadie por los comentarios que puedan hacer en su contra, pues destacó que se está aceptando hasta “que me mienten la madre”.

“Si estamos aceptando hasta lo que ya se está convirtiendo en deporte nacional, de que me mienten la madre. No va a haber denuncias para nadie, ningún perseguido, no vamos, por ejemplo, a los reporteros de los medios, a la reportera de Televisa que dio la noticia de los 300 muertos o en Azteca no vamos a pedir quítenlos, no, no”, declaró.

