El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este miércoles en su conferencia mañanera se darán a conocer los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de la jornada electoral del domingo pasado porque, afirmó, mucha gente ve la “mañanera” no porque sean simpatizantes o militantes de la 4T, sino para conocer información que no se difunden en medios de comunicación.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal acusó que los medios de información no se den a conocer precios de los alimentos o de combustibles, como sí ocurre, comparó, en sus conferencias de prensa matutina.

“Se va a dar un informe sobre los resultado del PREP que se cerró ayer y van a decir `¿Por qué en la mañanera se va da conocer del PREP?´ Porque necesitamos garantizar el derecho a la información. Es una de las cosas que se tiene que revisar hacia adelante: los medios de información, aunque parezca contradictorio, paradójico, no informan. Hace falta información y mucha gente ve la mañanera no porque simpatice con nosotros o porque sea muy militante de la transformación, sino sencillamente porque aquí se dan a conocer cosas que no se difunden en otros medios.

“Solo por eso, o porque se difunden de manera parcial. Son noticias de un minuto. Entonces si la gente ve las mañaneras es para enterarse de muchas cosas. ¿En qué medio dan a conocer el precio de los alimentos, el precio del gas, de las gasolinas? ¿Qué eso no es noticia? No le importa eso a la gente? Si es la economía familiar, la economía popular, pero no hay nada los conductores de noticias más afamadas lo que ganan más dinero muchísimo dinero”, dijo.





















maot