La iniciativa presentada por el gobernador electo Enrique Alfaro para que Jalisco se retire del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal no tiene fundamentos reales ni futuro, se trata de una acción mediática que busca legitimar artificialmente al próximo gobierno del estado, señalaron senadores de Morena.

Quienes subrayaron que esa iniciativa no pasará porque el mandatario emecista no tiene mayoría en el Congreso de Jalisco, donde Morena y sus aliados no permitirán que se ponga en riesgo el bienestar de la población del estado ni la integridad de la República.

“El gobernador saliente de Jalisco pretende generar un consenso entre las y los jaliscienses que pueda darle margen de maniobra política a su sucesor, luego de un proceso electoral cuestionado y que debió llegar a las últimas instancias judiciales”, dijo el senador Antonino Morales.

En este sentido, el legislador consideró que el gobernador Alfaro debería preocuparse más por entregar finanzas sanas al próximo gobierno y explicar al pueblo de Jalisco el sobreendeudamiento de la entidad y el destino de esa deuda, que en lanzar cortinas de humo.

Morales Toledo apuntó que el Paquete Económico 2025 refleja el compromiso social y la visión humanista que caracteriza a los gobiernos de la cuarta transformación, manteniendo la responsabilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica.

“La propuesta de Presupuesto Egresos y de Ley de Ingresos para 2025 incluso han sido reconocidos por el Banco Mundial por incluir políticas públicas que promueven el crecimiento económico de largo plazo, la eficiencia del gasto y la continuidad en la reducción de la pobreza”, dijo.

kicp/apr