Morena perfila posibles coaliciones con PVEM y PT

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, inició conversaciones con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, así como con institutos locales, para establecer posibles coaliciones en Guerrero, San Luis Potosí y Nuevo León.

Delgado se reunió con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, donde dio a conocer las conversaciones que realiza.

Las coaliciones que Morena concrete deberán ser aprobadas por el Consejo Nacional.

Al menos en el caso de San Luis Potosí, el Verde ha anunciado que el diputado federal Ricardo Gallardo se perfila como candidato para buscar la gubernatura. EL UNIVERSAL ha documentado que ese legislador tiene expediente en la Unidad de Inteligencia Financiera por movimientos financieros inexplicables.

Aunado a ello, tiene una denuncia en la Procuraduría Fiscal Federal, por defraudación.

“[Delgado] dio a conocer que el Comité Ejecutivo Nacional acordó iniciar negociaciones con los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y partidos locales afines al proyecto de la Cuarta Transformación y a los principios de Morena, con la intención de establecer posibles alianzas para el proceso electoral local en los estados de Guerrero, San Luis Potosí y Nuevo León, mismas que tendrán que ser ratificadas por el Consejo Nacional de Morena”, difundió el partido a través de un comunicado.

El encuentro se llevó a cabo el pasado viernes, cuando Delgado Carrillo pidió unidad y trabajo con el objetivo de lograr buenos resultados en 2021.

“[El morenista] reiteró su compromiso de abonar a la unidad del partido, así como su disposición y apertura a trabajar en equipo, siempre apegado a los principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar.

“Asumamos el momento histórico que estamos viviendo, démosle al pueblo de México la dirigencia que merece y con altura de miras comprometámonos a hacer todo lo necesario para que a Morena le vaya muy bien en las elecciones de 2021. Ganemos la mayoría en la Cámara de Diputados y consolidemos la Cuarta Transformación”, dijo Mario Delgado al CEN.

En la misma reunión dio a conocer que para diciembre próximo se integrará el nuevo Consejo Consultivo Nacional de Morena, en el que se invitará a participar al gabinete federal, gobernadores, legisladores e intelectuales de probada honestidad y reputación reconocida en áreas como ciencia, cultura, economía, vida pública, entre otras.

Además, se tendrá la tarea de elaborar análisis y propuestas para el cumplimiento del plan de acción del partido.

Mario Delgado designó, además, al diputado federal Sergio Gutiérrez Luna como el nuevo representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), mientras que el legislador Eurípides Flores Pacheco ocupará la suplencia.

El 20 de noviembre próximo se llevará a cabo el relanzamiento del periódico Regeneración, con la intención de mantener cercanía con los simpatizantes y la militancia de Morena.