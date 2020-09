Morena, entrega primeras 200 mil firmas para enjuiciar a expresidentes

Morena entregó dos cajas de firmas de personas que están de acuerdo con enviar a juicio a los expresidentes, dijo Yeidckol Polevnsky, exdirigente interina nacional de Morena. En las próximas horas entregará otras dos y esperó llegar a las 700 mil firmas.

"Estas son 200 mil y creo que terminaremos con cercanas a 700 mil, van a ser bastantes. Nos vamos y vienen otras dos cajas más", dijo en entrevista.

Al entregar las primeras 200 mil firmas contenidas en dos cajas de cartón al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, dijo que hasta el último corte que se hizo con hojas foliadas, se tenían 700 mil firmas.

Confió en que hacia el final de la jornada se reunirá el millón 100 mil firmas faltantes y se entreguen para que sean consideradas en la solicitud ciudadana de consulta popular. "Hay firmas de Tabasco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Baja California, Estado de México y Ciudad de México de todo el país".

A cinco horas de que se termine el plazo legal para entregar las firmas, la también candidata a la Presidencia del partido dijo que seguía llegando gente a las sedes y que lo que se entregó esta tarde al presidente de la mesa directiva del senado, Eduardo Ramírez, fue un "muy pequeño número".

Dijo que no se ha logrado terminar la contabilización precisa de las firmas porque los formatos con los cuales se recabaron no venían foliados. Argumentó que el plazo para hacer la consulta fue muy corto y que a pesar de ello muchas personas se pusieron hacer el trabajo de reunir firmas.

"No hubo la difusión que se debió, la gente no sabía y los pocos que se enteraron se dedicaron a platicarlo y la gente fue sola. No se hizo un trabajo planeado, armado o estructurado. Fue cosa de días. La gente no estaba muy informada me conocen bien la ley ni nada por el estilo. Este es un primer ejercicio. Hay mucha voluntad, mucha gente interesada, pero había poco tiempo".

Aparte, integrantes del Comité promotor de la consulta que encabeza Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa, y Ariadna Bahena, dijeron que en otra entrega aportarán más de 2 millones y medio de firmas para la consulta de juicio a expresidentes.

A esta última iniciativa también forma parte Epigmenio Ibarra, Damian Alcazar, Alina Duarte, Marisol Gasé y la senadora con licencia, Citlalli Hernández Mora.

maot/rcr