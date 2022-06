“No confío en encuestas de Morena, son manipulables”: Ricardo Monreal

Al recalcar que cuenta con la calidad moral e histórica para participar en el proceso interno de selección de candidato presidencial de su partido, el senador Ricardo Monreal señala de manera tajante que no confía en el método de encuestas para elegir candidatos, mucho menos en las que hace Morena, porque son manipulables.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República expresa su deseo de que su partido cambie de posición y diseñe un método de selección diferente, al señalar que ya fue víctima de manipulación.

“No confío en las encuestas, mucho menos en las que hace el partido. Quisiera que diseñara un método de selección diferente, porque las encuestas que hace el partido son manipulables, y no confío porque ya fui víctima de ello, pero falta tiempo, y vamos a ver si podemos lograr que cambien de opinión los dirigentes”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta dice no sentirse excluido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, si lo menciona o no como aspirante a la Presidencia, ya que, enfatiza, así es el Presidente.

Monreal Ávila adelantó lo que será parte de su proyecto de nación, y que dará a conocer en las próximas semanas, como aspirante hacia 2024.

“Estoy formulando el plan de gobierno, soy de los que piensa que primero se proyecte y luego se nombre. El proyecto ya lo tengo prácticamente listo, sólo estoy en los últimos detalles. Quiero sacarlo a la luz hasta que concluya el proceso de calificación de las elecciones de gobernadores, que apenas fue este domingo pasado. Quizá en tres a cuatro semanas lo dé conocer, ya está concluido, sólo lo estoy afinando”, comenta.

Sobre este tema, explica que hará foros de enriquecimiento de diálogos con la ciudadanía, “esto para poder generar condiciones de mejoría al proyecto, explicarles mis planteamientos; pensando y viendo hacia el futuro del país, y en este sentido creo que vamos a tener una muy buena respuesta”.

No hay plan B

Ricardo Monreal sostiene que el Presidente está en su derecho de considerar a quien puede ser su sucesor. “Estoy muy tranquilo, le tengo respeto y no me siento ofendido porque no me incluya, entiendo que así es él, lo conozco desde hace 25 años y tampoco tengo ninguna situación de incomodidad porque no me mencione”.

Afirma tener y sentirse con la calidad moral e histórica para estar en un proceso como el que se dará: “Tengo 25 años caminado con el Presidente, me asiste la razón histórica y la moral, soy militante y fundador de Morena.

“Creo que estoy en el mejor momento de mi vida, en plena lucidez, con muy buena salud, y estoy muy claro en la visión que requiere el país para poder avanzar y enfrentar los grandes desafíos del México moderno, siempre he dicho que voy a luchar”, dice.

Monreal Ávila habla sobre si sus aspiraciones presidenciales siempre irán con Morena o con otro partido.

“Hasta ahora he estado pensando en el plan A porque no tengo plan B, he estado insistiendo en luchar dentro de Morena, ni candidato independiente, tampoco nadie me ha ofrecido de los partidos políticos de oposición ser su candidato, nadie. Platico y dialogo con ellos con mucha frecuencia, en conversaciones permanentes por mi trabajo, por la propia Junta de Coordinación Política que presido.

“Me reúno de manera frecuente con ellos, pero no tengo un ofrecimiento formal de nadie, y no estoy buscando cobijos o acomodos o invitación de nadie, quiero luchar dentro de Morena porque yo soy su fundador”, recalca.

Enfático, reitera que no cree en las encuestas: “Con Claudia [Sheinbaum] las encuestas nunca fueron serias, porque yo estaba en 21 elaboradas por distintas casas encuestadoras [para ser candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México] y sólo en las del partido estuve abajo, en cuarto lugar”.

Por eso, agrega, no creo en las encuestas. “Desde entonces iba a participar para la Jefatura de Gobierno, pero eso ya pasó, el tiempo lo sepultó y no quiero revivirlo. Pero ahora estoy inscrito en este proceso histórico porque me siento muy completo, muy integrado para enfrentar el proceso interno democrático y ganar a la buena dentro de Morena”.

Asegura que sí cree ganar la Presidencia en 2024 por varios factores que así lo acreditan, y menciona que continuaría con algunas políticas del presidente López Obrador.

“Sí creo ganar, por varios puntos, uno de ellos sería la experiencia acumulada, la capacidad de tener la lucidez y la claridad con la que veo los problemas del país y sus posibles soluciones”, argumenta.

También dice tener capacidad de diálogo: “Sé escuchar y también me gustan los acuerdos y los consensos, de hecho, puedo sentarme con cualquier partido, con cualquier ciudadano, con cualquier persona para avanzar en acuerdos. Todos estos son atributos que creo pueden impactar en un liderazgo fuerte, sólido y consensuado en los sectores de la población. He dicho que yo sería el presidente de la reconciliación, porque podemos llegar al mismo puerto sin tanta fricción, sin tanta polarización”.

Igualmente, añade, continuaría con la política social del Presidente, como el combate a la corrupción y “revisaría el tema de seguridad con toda seriedad e inteligencia, en consenso de los sectores de la población. También hay dos temas que revisaría con mucho cuidado, como lo es la seguridad y el campo mexicano”.