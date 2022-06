“Morena, brazo político del crimen organizado”

En round de sombra de lo que ocurrirá el próximo domingo en seis estados donde habrá elecciones, legisladores de todas las bancadas cruzaron acusaciones y subieron el tono del debate hasta llegar a los insultos, apodos, retos a golpes y acusaciones de involucramiento con el narcotráfico.

La última sesión previa al 5 de junio en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión empezó a subir de tono con el discurso de Gerardo Fernández Noroña, del PT, quien calificó a los legisladores del PAN de paniaguados y reiteró sus adjetivos al expresidente Felipe Calderón, a quien llamó El comandante Borolas y cuestionó su presencia en el Gran Premio de Mónaco.

De inmediato, la senadora del PAN, Lily Téllez, respondió al petista y desde su escaño dijo que Morena y la 4T son el brazo político del crimen organizado y de los cárteles de la droga.

“Si está el diputado Changoleón escuchándolo, confirmar que el diputado Changoleón lo está escuchando. ¡Ah, está aquí! Por favor, explíquele al diputado Changoleón que vino a meterse a esta cámara ¿cómo operó el crimen organizado en Sinaloa? Y póngale atención Changoleón, póngale atención, porque son ustedes el brazo político del crimen organizado”, dijo la legisladora.

Ya con los ánimos encendidos y en el momento de alusiones personales, la sonorense perfiló que la senadora de Morena Imelda Castro tiene vínculos con el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán.

Los ataques verbales continuaron y en tribuna el senador del PRI por Sinaloa, Mario Zamora, se refirió a los retenes del crimen organizado que detuvieron a periodistas que cubrieron la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Triángulo Dorado y lanzó un reto a Fernández Noroña. “Pero, si alguien trae la sangre muy caliente, yo me apunto y nos arreglamos como quieran, (…) cómo usted guste (…) y si quiere con una mano atrás para que no digan que la edad, se vale, al cabo que estamos del vuelo (…) Y mire para que no haya bronca, puede ser con guantes y careta para que no quede rajón ni nada”, subrayó ante la mirada esquiva del petista quien más tarde acusó “racismo y clasismo” en su contra y dijo que era un “adulto mayor de 62 años” por lo que no aceptó el desafío.

La morenista Castro rechazó los señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, recordó su pasado como luchadora social y retó a Téllez a exhibir pruebas o de lo contrario presentará una denuncia.

Humberto Aguilar (PAN) exigió a Fernández Noroña no llamarlos paniaguados y lo llamó chupóptero, es decir, persona que vive sin trabajar, gorrón y aprovechado.

Fernández Noroña pronóstico el triunfo de la coalición Juntos Haremos Historia en los seis estados en disputa el domingo.