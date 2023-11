Este domingo, Monseñor Canónigo, Efraín Hernández Díaz, asumió el cargo como rector de la Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, responsabilidad que desempeñará durante los próximos cinco años.

Lo hizo en presencia del Cardenal Carlos Aguiar Retes y del Monseñor Salvador Martínez Ávila, quien ahora es el exrector de dicho santuario.

“Expreso mi gratitud a Monseñor Salvador Martínez Ávila, quien durante estos cinco últimos años ha ejercido con gran eficiencia la responsabilidad como rector del santuario de nuestra señora. Los invito a unirse en oración a nuestra madre María Guadalupe, tanto por el rector saliente como por el muy ilustre canónigo padre Efraín Hernández Díaz, quien hoy asume dicha responsabilidad por cinco años, en hora buena”, declaró el cardenal durante la liturgia dominical.

Ante el altar a la Virgen de Guadalupe, el Cardenal Aguiar Retes también pidió por la paz entre las familias, el buen comportamiento de las y los ciudadanos al transitar por las calles, y la capacidad de convivir pacíficamente en nuestra sociedad: “Sabemos, madre, que estarás muy satisfecha y feliz por el comportamiento de tus hijos”.

De igual forma, pidió a la Virgen que acompañe al padre Efraín Hernández en su ministerio.

“Ayúdalo a responder a su llamado, para que renovemos nuestra aspiración de ser una iglesia donde todos seamos capaces de escuchar, de hacer sentir la voluntad de Dios padre, y de ponerla en práctica”, señaló.

Finalmente, pidió la intercepción por el Monseñor Salvador Martínez Ávila, “para que lo acompañes en su nueva responsabilidad como padre y pastor”.

En su oportunidad, el rector Hernández Díaz, agradeció la presencia de asistentes, familiares y amigos, y recordó que durante 34 años ha consagrado su vida a María la Virgen, por lo que se comprometió a desempeñar su nuevo cargo con amor y fidelidad.

“Desde aquel 5 de mayo de 1990, día de mi ordenación sacerdotal, consagré mi vocación a la santísima Virgen María, como mi madre y consuelo permanente, y a partir de esta fecha, Dios y nuestra madre santísima de Guadalupe han sido mi guía, es por eso que me colma de gran alegría estar hoy ante los pies de nuestra madre santísima de Guadalupe, en su casita del Tepeyac. Le pido me inspire en esta ardua, pero bellísima tarea como rector de este santuario. Geranio de mil Coronas, acompáñame con tu temor, estrella de la mañana, ilumíname para continuar por el camino correcto. Estoy consciente de la gran responsabilidad que se me ha encomendado, y con la esperanza confío en la casa de Dios y en las oraciones de cada uno de ustedes para continuar en este servicio a la iglesia con fidelidad. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!”, sentenció.

El Padre Efraín Hernández Diaz, nació el 10 de noviembre de 1961, ingreso al Seminario Menor de la Arquidiócesis de México el 25 de agosto de 1975 donde cursó sus estudios de secundaria y preparatoria en el Centro Humanístico de Bachilleres y el curso Introductorio en el Seminario Conciliar de México, así como estudios de Filosofía y Bachillerato en Teología en el Seminario Mayor en el IFSAM.

Su ordenación Sacerdotal fue el 5 de mayo de 1990 en la Parroquia de Santa Eduviges, Azcapotzalco.

Destaca en su ministerio como director de la Comisión de Promoción Vocacional Arquidiocesana y Capellán de Club Serra durante los últimos 18 años, además fue comisionado de pastoral juvenil y promotor vocacional en la Séptima Vicaria.

Ha realizado estudios en Pastoral Juvenil en el Instituto Teológico Pastoral para América Latina (ITEPAL), Colombia y cursos Básico, de acompañamiento y Discernimiento Vocacional, además de cursos de actualización matrimonial y de liturgia impartidos por la Universidad Pontifica de México.

De igual forma, participó en segundo congreso latinoamericano y del caribe de Pastoral Vocacional en Cartago, Costa Rica.

Como sirviente de la iglesia, ha desempeñado otros Cargos como Vicario Parroquial en la Parroquia de Santa Eduviges de la Primera Vicaria; Rector de la Rectoría de San Pedro Apóstol; Párroco de la Parroquia de San Juan Bautista Nextipac; administrador Parroquial de la Parroquia de San Bernabé Apóstol en la i Vicaria y comisionado de los Diáconos permanentes de la Primera Vicaria, entre otros.

El 12 de octubre de 2020 durante de la Misa de las Rosas, el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, lo invistió como Canónigo de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe.

