Monreal pide que el INE organice elección interna de candidato presidencial de Morena

Al reiterar que desconfía de las encuestas de Morena, el senador Ricardo Monreal Ávila adelantó que solicitará la participación del Instituto Nacional Electoral (INE) en el proceso interno de selección de la candidatura presidencial de 2024.

Entrevistado al término de la clausura de la exposición Zacatecas, Tierra de Artistas, el coordinador de Morena en el Senado dijo que será Presidente de México en 2024 y se retirará a su rancho en Zacatecas en 2030.

Aseguró que él es la mejor opción dentro de Morena, pero insistió en que la decisión debe darse a través de elecciones primarias, que es el método más democrático y transparente.

“Yo no creo en las encuestas, debo de decirlo con toda seriedad, no engaño a nadie. Yo pugnaré al interior de Morena por elecciones primarias, porque las encuestas son fácilmente manipulables o susceptibles de manipulación; y la encuesta debe de ser sólo un elemento para la toma de decisiones, pero no el único instrumento para la toma de decisiones. Simplemente un elemento. Y yo creo que la elección primaria, organizada por los órganos electorales, es lo más conveniente para el país”, puntualizó.



Argumentó que será necesaria la participación del INE para que sancione y organice el proceso, como ya lo ha hecho antes con la elección de los dirigentes de Morena.

“Fue el INE el que decidió el método, una encuesta, aunque yo insisto en la elección primaria. Pero ya intervino, a eso me refiero, el órgano electoral ya intervino en la elección de dirigentes del partido. Ahora puede intervenir en la elección de candidatos a la Presidencia de la República”, indicó.

Ricardo Monreal detalló que en las elecciones primarias se establecen varios debates regionales entre los precandidatos, “y a eso nos atenemos y proponemos, que sean debates regionales en varias partes del país, sancionadas y organizadas por el órgano electoral, y organizados y verificados, supervisados y también sancionados por el órgano electoral”.

Por otra parte, destacó que ya tiene un proyecto de nación que está perfeccionando y que en su momento dará a conocer al pueblo de México, en el que subraya que los grandes desafíos del país son: educación, salud, cambio climático, medio ambiente, empleo, bienestar, seguridad pública, entre otros, que deben ser enfrentados con entre todos, por lo que será fundamental la unidad de los mexicanos.

“En el sexenio del 24 al 30, se tiene que profundizar el proceso de transformación de las instituciones; consolidar el cambio de régimen y profundizar la democracia en México. Yo continuaría con la política social y haría un llamado al pueblo de México a la unidad, a la reconciliación, porque soy de los que piensa que podemos llegar al mismo puerto con el concurso y el acompañamiento de todos los sectores, dialogando y platicando con todos”, remarcó.

Ricardo Monreal dijo estar tan seguro de ganar la candidatura de Morena y las elecciones presidenciales de 2024, que se retirará en 2030 a su rancho en Zacatecas.

“Sí, después del 2030, dije, cuando cumpla la responsabilidad que el pueblo me otorgue, en el 2024”.

-Y allá cómo se llama su rancho -se le preguntó.

-“Puebla del Palmar”, porque hay muchas palmas. Así se llama -respondió de buen humor.

El senador estaba contento luego de disfrutar a la Banda Sinfónica de Zacatecas, que interpretó una docena de piezas musicales, entre ellas el Huapango de Moncayo, y popurrís de Juan Gabriel, Queen y chachachá, y que al final le permitió tomar la batuta y dirigirla en la ejecución de “La Marcha de Zacatecas”.

-¿Así como dirigió usted la orquesta de su estado, ¿así va a dirigir al país?

-¡Ah, mejor, mejor!, porque bueno, cuando era gobernador, solía hacer eso, dirigir la orquesta y gobernar bien. Y claro, la intención es saberla dirigir y también saberla conducir.

Entonces, fue un día bonito, porque se dedica a los artistas zacatecanos, pero claro que voy a saber dirigir al país, si el proceso interno se lleva a cabo con piso parejo, sin exclusión, con reglas claras, sin imposición ni favoritismo; vamos a ganar.

“Así como conduje a la banda del estado, con armonía y con actitud, así conduciré al país”, finalizó.

