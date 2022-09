Monreal: no me han desplazado en negociación de Fuerzas Armadas

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, negó que haya sido desplazado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el cabildeo y acercamiento con los senadores de oposición para tratar de convencerlos de que apoyen la ampliación del plazo hasta 2028 para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública.

“No me desplazó nadie, yo he estado tratando de construir los acuerdos y ellos —en su función de Ejecutivo— han estado conversando y platicando como siempre se hace, no hay nada extraño ni nada irregular, es parte de la colaboración entre Poderes y del diálogo que siempre se tiene entre legisladores y el Ejecutivo federal”, explicó.

“Yo no he sentido ninguna intromisión del Ejecutivo federal ni del secretario de Gobernación, con el que tengo respeto y un diálogo de colaboración entre Poderes”, abundó Monreal Ávila.

En entrevista con EL UNIVERSAL, destacó que sigue platicando con senadores de todas las fracciones parlamentarias para tratar de impulsar un nuevo dictamen, que incluso modifique el artículo quinto transitorio, que cuente con la participación y el respaldo de todos, no solamente del PRI.

“La idea no es bilateralmente con el PRI, yo estoy buscando a todos los grupos parlamentarios, no sólo a uno; de hecho, ya hablé con todos: PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PRI, PT y Verde. A todos los he buscado y con todos he hablado, y algunos de ellos ya tienen algunas ideas y propuestas, y vamos a ver qué sucede en los próximos días”, apuntó.

Ante los altos índices delictivos que afectan al país, hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios a acercar posturas, no poner en riesgo a los mexicanos y ampliar cuatro años más el plazo que tienen las Fuerzas Armadas para participar en labores de seguridad pública.

El legislador señaló que existen dos interpretaciones sobre la fecha límite que tienen las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, para volver a enviar al pleno del Senado el dictamen. Una interpretación es que cuentan con 10 días hábiles, que vencen el 5 de octubre, y otra es que tienen 10 sesiones plenarias, es decir, cinco semanas.

Monreal Ávila subrayó, que en cualquier caso, “no hay plazo que no se venza” y el Senado debe actuar con responsabilidad en la construcción del marco jurídico necesario para dar certeza al país. “Tenemos claridad en la interpretación de la Constitución y de la Ley Orgánica, y una y otra interpretación son válidas”.

Informó que hoy y mañana se reunirá con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios para abordar este tema, y aunque señaló que siempre es optimista, no quiso aventurar el resultado de sus pláticas y cabildeos.

“No quiero adelantar vísperas, nunca me adelanto a los acontecimientos porque la construcción de acuerdos es un ejercicio complicado; prefiero hasta que los construya hablar de ellos y no podría adelantar la víspera ni el resultado de este proceso legislativo que está inconcluso.

“Es reunirnos y buscar alternativas de redacción; ojalá y se puedan acercar posiciones. Nuestra actitud es sincera y de apertura, del grupo parlamentario de Morena y sus aliados. Ojalá, y hago votos porque podamos acercar las posiciones y no pongamos en riesgo al país con mayor inseguridad, porque de no lograr un mayor plazo para la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública el vacío que puedan dejar al retornar a los cuarteles es insustituible. Y en 18 meses, si ahorita se iniciara la formación de un nuevo cuerpo civil, no tendría posibilidades de consolidarse en tan poco plazo. [La prórroga hasta 2028] es una medida necesaria, racional, frente a lo que el país está viviendo”.

El líder de Morena confió en que haya apertura y disposición al diálogo de buena fe.

“Sin piso parejo, habrá fractura”

“Si no hay reglas claras y piso parejo, si hay una imposición anticipada, habrá fractura, división y riesgo de que Morena no ratifique su triunfo en 2024”, alertó el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, al advertir que no es una buena idea la imposición anticipada del candidato guinda al Ejecutivo federal.

“No creo que sea una buena idea la cargada grosera de la nomenclatura política y de la estructura del poder, porque eso puede alterar el ánimo democrático del movimiento en el que participamos”, sentenció. En conferencia de prensa en Michoacán, aseguró que no va a aparecer en carreteras, espectaculares o bardas, porque respetará la ley. “La ley es la ley, para mi sí es la ley, la Constitución es la Constitución. Soy abogado, maestro de Derecho, soy maestro en la UNAM y me duele mucho lo que está pasando, pero hay que resistir lo que más se pueda”, concluyó.