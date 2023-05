Ante los recientes casos de acoso escolar que han provocado lesiones a niñas, niños y adolescentes e, incluso, la muerte de una estudiante, el senador Ricardo Monreal dijo que se requieren de manera inmediata acciones y reformas para prevenir el acoso, maltrato y violencia en los centros educativos.

El coordinador parlamentario de Morena impulsa una reforma a la Ley General de Educación, para establecer en cada plantel educativo un Comité para la Prevención, Atención y Erradicación del Maltrato, el Acoso y la Violencia Escolar.

Propuso que esta instancia se encargue de los casos concretos de bullying, pero que también tome decisiones y establezca acciones para darles solución. Se trata, enfatizó el legislador, de lograr el bienestar personal de los alumnos y el pleno aprovechamiento de los espacios educativos.

En fechas recientes, refirió, se ha constatado, a través de medios de información, de casos graves en los que el denominado bullying ha provocado lesiones, incluso, la muerte de una estudiante, por lo que urge revisar el marco jurídico en la materia, las políticas públicas y estrategias para enfrentar este problema.

“Algo no está funcionando, no obstante que la normatividad vigente obliga a las autoridades educativas a promover la cultura de la paz y no violencia, basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos, así como a realizar acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad”, señaló.

Sin embargo, acotó Monreal, la realidad demuestra que tales disposiciones han sido insuficientes o no han logrado los resultados esperados; tampoco han logrado el involucramiento efectivo entre autoridades educativas, docentes, padres de familia y personal de apoyo, en la atención directa a un problema que aumenta.

Ricardo Monreal enfatizó que el personal escolar puede contribuir mucho para prevenir el acoso y la violencia en los planteles, así como para proteger a los alumnos, pero no pueden hacerlo solos, los padres de familia y los propios estudiantes también tienen un papel relevante para prevenir el acoso escolar.

“Juntos, estos actores pueden mantener un clima de respeto e inclusión, además de que pueden aportar soluciones inmediatas y efectivas, para que el alumnado se sienta más seguro y se concentre en aprender”, consideró.

El senador explicó que la iniciativa busca la atención primaria para estos casos, por parte de órganos escolares integrados de manera diversa, con la participación de todos los actores que intervienen en estos procesos, y a través de comités para la prevención, atención y erradicación del maltrato, el acoso y la violencia escolar.

Con información de Víctor Gamboa