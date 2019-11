Bajo Reserva Exprés. Monreal concede al PAN una segunda vuelta

En la Cámara alta la situación está en vilo, pues la oposición insiste en un fraude en la elección la semana pasada de Rosario Piedra como ombudsperson.

Ricardo Monreal planteó ya a los otros grupos parlamentarios del Senado de la República la reposición del proceso de elección en la CNDH, para despejar dudas y evitar que el estigma del fraude manche al grupo parlamentario de Morena… y también a la 4T.

El senador Monreal anunció una nueva elección sobre la misma terna para la presidencia de CNDH.

Aclaró que puede darse hoy mismo. “Si se quiere debatir, se va a debatir”, atajó.

No hay precedente en la historia del Senado. Hace tiempo no se le hacía caso a las minorías, expuso. “Vamos a demostrar que no somos tramposos ni somos rateros”, lanzó.

E inmediatamente aclaró que Morena no acepta ningún estigma, pues el grupo parlamentario de mayoría está en una actitud de prudencia y de sensatez. “Vamos a demostrar que la gente no se equivocó al votar por nosotros”.

¿Será que en la nueva votación se disipen dudas y Piedra Ibarra repita su triunfo?