Mitos, cuentos y fábulas de la cuatro tés

La cuatro tés, por naturaleza, es retro y por ello muy en la onda de otros clásicos como los autores de "¿y yo por qué?" y "ni los veo ni los oigo", su máximo jerarca, el infalible, nos regaló entre tantas perlas esta semana una que define su actitud ante los graves problemas del país, "que se vayan con su cuento a otro lado", es decir, en el paraíso transformado no hay lugar (ni pistas) para creer que las operaciones del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y la reconfiguración del espacio aéreo metropolitano tengan algo que ver con las preocupantes fallas en la seguridad de la terminal capitalina.

Cómo iba a ser de otra forma, si ya se sabe que el también llamado AIFA, sí, el del Museo del Mamut y sus fósiles allá en Santa Lucía es uno de los proyectos "insignia" del actual, ejem, gobierno y por eso se le destinaron miles de millones de pesos, aún a costa de descuidar el funcionamiento adecuado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez, de recortar en su personal puestos clave como el de controlador de flujo e incluso, afectar las operaciones de otras cinco terminales del país, que necesitan renovar equipos tan importantes como los de radioayudas a la navegación.

Ah, pero este cuento tiene un final feliz, al menos para el AIFA, que de ser muy poco atractivo para las aerolíneas y los usuarios con todo y un decreto a su favor que ahora llaman "acuerdo" entre "autoridades y empresas", aparece como la respuesta ideal ante la saturación que padece el AICM, ya que recibirá todos sus vuelos de carga y charters, pese a que carece, pequeño detalle, de las instalaciones aduaneras requeridas. En tres meses, además, dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se espera que los vuelos internacionales se trasladen al AIFA. ¿Habrá sido plan con maña?, se preguntan algunos pasajeros mientras se ajustan los cinturones para el aterrizaje...

Pero no desviemos la ruta, pese a la tormenta eléctrica. ¿En qué otros problemas la cuatro tés aplica en automático la frase del cuento y sus variantes, como "no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley"? Fácil, El Foco se los presenta:

- Cuando no les gustan los resultados del peritaje que ellos mismos encargaron sobre el colapso en la Línea 12 del Metro, porque lo atribuye, entre otras causas, a la falta de mantenimiento. Bueno, aquí se recurre hasta el colmo de una demanda contra la firma noruega DNV con la fábula de que su informe es "deficiente", "mal ejecutado", "falso" y "tendencioso". La contó el secretario de Movilidad capitalino, Andrés Lajous: "nos sembraron el mantenimiento".

- Cuando los defensores del medio ambiente, científicos y activistas exponen la destrucción de la selva y sus ecosistemas por el Tren Maya. "Es una campaña financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos y están utilizando a pseudoambientalistas (...) por lo general se trata de gente sin convicciones, sin escrúpulos morales", subraya el cuento.

- Cuando ante las patéticas imágenes de militares perseguidos por civiles armados por el narcotráfico en Michoacán se recurre al relato de que se protege a las fuerzas de seguridad, "pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos" y de plano se entra al terreno de lo mitológico: "Esta es una política distinta, completamente distinta, por eso lo de ayer que muchos celebraban, que era el mundo al revés, para mí fue una actitud responsable".



Así celebraron en Guerrero

Para mamá, el Table Dance

Mejor cambiamos de tema y pasamos a una viñeta de nuestro subdesarrollo y del México surrealista: En Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, el alcalde priista Víctor Hugo Vega Hernández no pudo imaginar una mejor manera de celebrar el 10 de mayo y organizó un concurso de Table Dance para las empleadas del municipio que, dirían los románticos en los caminos del sur, ya tuvieron la dicha de ser madres.

Quizá las trabajadoras de la demarcación, cuyo nombre en náhuatl significa agua con flores, esperaban más bien un show varonil alrededor del improvisado tubo colocado sobre una llanta en el centro del deportivo municipal, por lo que sólo cuatro se animaron a subirse y bailar por el premio de mil pesos. Aunque algunas trataron de tomarlo a "chunga", aplaudiendo y gritando para hacer ambiente, informó nuestra sección Estados, hubo un sector de mujeres que se incomodó y más porque horas después el video se viralizó en redes sociales y no faltó quien cuestionara si era adecuada esta clase de "celebración"... como la periodista y feminista Ivonne De la Cruz, quien puntualizó en Twitter: "Esto es Ajuchitlán del Progreso, que registró el más alto índice de violencia feminicida en la región de Tierra Caliente en 2020".

¡Hombre, tan fácil que hubiera sido recurrir a un festejo más sano y tradicional! Claro que Vega Hernández no dispone de los recursos que sí tuvo para las trabajadoras estatales la gobernadora guerrerense, Evelyn Salgado Pineda, quien entregó un obsequio y un bono de 9 mil 500 pesos a cada festejada, además de armar una rifa cuyo premio estelar fue un automóvil compacto. La celebración fue amenizada por Los Yonic's y Bertín Gómez y su Condesa, mientras que Evelyn recordó sus tiempos de campaña y entonó para las presentes la canción "Como la flor" de Selena.



México cierra filas con la ALBA

¿Será la cumbre de la discordia?

Pasamos a a la arena internacional, que está que arde pero no por la guerra en Ucrania o el imparable avance del Covid-19 en Estados Unidos, sino porque ya saben quien cerró filas con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y amenaza con no asistir a la Cumbre de las Américas organizada por el vecino del norte en Los Ángeles para junio, a menos de que tres de los principales miembros de ese bloque, Cuba, Venezuela y Nicaragua, también sean invitados por la Casa Blanca.

El tema está dando mucho de qué hablar, pues a la insistencia de México de que los tres países citados no queden excluidos del encuentro -el primero en condicionar su participación fue el más pequeño del hemisferio, San Cristóbal y Nieves, compuesto por dos pequeñas islas al norte del Caribe- se sumaron Argentina, Bolivia y Honduras, cuyos mandatarios coincidieron en afirmar que no puede hablarse de una reunión en pie de igualdad y respeto a la pluralidad si no se invita a todos los gobiernos más allá de su orientación ideológica.

Sin embargo, la posición de Washington, que no parece vaya a cambiar, es que en una de las cumbres precedentes, en Canadá, se acordó "el estricto respeto a la democracia como condición esencial para la participación en todas las futuras cumbres", dijo Brian Nichols, secretario asistente de Estado, durante su visita a México. Esta postura es reforzada, con pragmatismo, por quienes opinan que nuestro país gana muy poco con su defensa de La Habana, Caracas y Managua, en momentos en que el estrechamiento de la relación económica con EU es una realidad.

Lo cierto es que siempre hay polémica en torno a la reunión continental. En 2005, por ejemplo, George W. Bush aguantó vara en Mar del Plata, Argentina, mientras Hugo Chávez y Diego Armando Maradona encabezaban manifestaciones en las calles contra su propuesta de crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); hoy, el presidente estadounidense Joe Biden, quien como número dos de Barack Obama apoyó el acercamiento diplomático con Cuba, opta por una línea dura en la que mucho tiene que ver, dicen los que conocen del tema, el proceso electoral de noviembre en la Unión Americana, donde los exiliados y migrantes cubanos, venezolanos y nicaragüenses asentados en Florida pueden ser cruciales para que el Partido Demócrata conserve la mayoría en la Cámara de Representantes.

NUMERALIA

2

millones de personas, al menos, han fallecido por la pandemia de Covid-19 en Europa.

40%

del mercado estadounidense de fórmula láctea para bebés está desabastecido, según la firma de análisis Datasembly.