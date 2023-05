El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), está dando un mal ejemplo al no suspender del cargo en el Poder Judicial a Sonia Vargas Terrero, a pesar de que está siendo investigada por las autoridades en el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y encarcelado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.

En conferencia de prensa, el mandatario federal criticó que Vargas Terrero siga en funciones como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal.

“¿No han dicho nada sobre la señora de García Luna? No, me refiero a la que trabajó y que está en la denuncia. ¿Sigue trabajando ahí, no la han suspendido? Ah, porque no es bueno el ejemplo que están dando”, dijo.

Lee también ¿Quién es Sonia Vargas Terrero, excolaboradora de García Luna y señalada por AMLO como trabajadora de ministra Piña?

El pasado lunes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez aseguró que Sonia Vargas Terreros firmó contratos por 71.6 millones de dólares dentro de la trama de corrupción que encabezó Genaro García Luna en la extinta Policía Federal.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez Álvarez explicó que Vargas -hoy funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal- está bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con otros exfuncionarios que participaron en la firma de contratos con empresas vinculadas al exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón.

Señaló que Vargas, como directora de Recursos materiales de la extinta Policía Federal, suscribió contratos por 71 millones 600 mil dólares; Rodrigo Esparza Cristero, comisionado de la Policía Federal Preventiva, contratos por 69 millones 100 mil dólares.

