Al presentar este viernes un informe de labores, la ministra Lenia Batres Guadarrama consideró indispensable una reforma profunda al Poder Judicial de la Federación (PJF) y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se democratice para acercar sus resoluciones al pueblo de México.

Acompañada de la Consejera Jurídica del Ejecutivo federal, María Estela Ríos González; el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama; la consejera del Consejo de la Judicatura Federal, Celia Maya García, así como senadores y diputados del ala radical del partido Morena, Batres Guadarrama señaló que el PJF y la SCJN requieren de contrapesos que eviten que incurran en excesos.

“Que, al resolver cada uno de los asuntos a su cargo, piense y se comprometa con la resolución de las injusticias cotidianas de las personas, individual o colectivamente”, indicó durante un evento en la sede del máximo tribunal del país.

Advirtió que “le pese a quien la pese”, seguirá informando sobre lo que en la Corte se debate, resuelve, “que no quede duda, seguiré explicando también mi voto y las sentencias que presento”.

Y añadió: “La función imparcial, independiente y autónoma de las personas juzgadoras no implica neutralidad e indiferencia con los asuntos que aquí se abordan. Nada más lejos del concepto de justicia que suscribo: podemos y debemos reflexionar con racionalidad y serenidad, con disposición para escuchar y debatir en calma; pero, de ninguna manera, debemos someternos a la indiferencia timorata y cómoda de la injusticia”.

Durante su intervención, la ministra Lenia Batres Guadarrama presumió que ha devuelto a la Tesorería de la Federación 962 mil 492.78 pesos por diversos conceptos, desde que asumió el cargo en diciembre, recursos, dijo, con los que la Federación habrá podido pagar durante cuatro meses a 100 personas adultas mayores su pensión universal correspondiente.

“Por las siete quincenas que he recibido hasta la fecha, he devuelto 256,629 pesos en efectivo y he dejado de percibir prestaciones cuyo costo ascienden a 705,863.78 pesos: seguro de gastos médicos mayores, por 10,844.30 pesos; seguro de separación individualizado, por 153,132.54 pesos; pago por riesgo, por 188,030.41 pesos; gastos de alimentación por 311,300.62 pesos, y medicamentos no cubiertos por el seguro de gastos médicos mayores, por 42,555.92 pesos”, destacó.

































