La organización civil Educación con Rumbo (ECR) acusó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de minimizar las cifras de escuelas dañadas por el huracán “Otis” en Guerrero.

En un comunicado, expresó que las cifras dadas a conocer por la dependencia a cargo de Leticia Ramírez sólo contabilizaron 983 planteles afectados de educación básica, aun cuando en los 43 municipios que fueron declarados zona de desastre, inicialmente, existen 6 mil 772 escuelas que atienden a 506 mil 987 alumnos de preescolar a secundaria.

“Minimizar cifras no ayuda, al contrario, complica la posibilidad de proyectar un plan gradual para que los niños vuelvan con rapidez a la escuela. El tamaño del problema es más grande, y no por dejar de hablar de él, se va a resolver. Lo que se esconde se va transformando hasta convertirse en un problema mayor”, dijo la coordinadora de Investigación de esa ONG, Patricia Ganem.

Consideró que es necesario un listado que señale lo que necesitan las escuelas en cuanto a limpieza, ruptura de vidrios, daño en ventanas, fractura de lavabos, pérdida de sanitarios, caída de bardas, caída de techumbres, lesiones a muros de salones de clase, pérdidas de materiales, afectaciones a mobiliario escolar, afectaciones a pizarrones, daño o pérdidas de computadoras o equipos electrónicos, daños en áreas administrativos, pues sería mucho más claro para organizar el trabajo, la ayuda, así como para establecer prioridades y una ruta clara de trabajo y de apoyo.

“Pero hay muchos otros datos que desconocemos y que pueden ser vitales para estructurar un plan de acción efectivo, por ejemplo, ¿qué pasó con las bibliotecas de las localidades y cómo se están aprovechando?; ¿en qué estado están las instalaciones de apoyo a labores sociales y cómo se están aprovechando?, ¿en qué estado se encuentran las instalaciones de media superior y superior para que puedan acoger a los alumnos de básica?”, declaró la especialista en temas educativos.

De acuerdo con el comunicado 239 de la SEP, se reanudarán las clases lo más rápidamente posible en 127 planteles.

“No vemos cómo se está contactando con los estudiantes, cómo se están atendiendo a los maestros para que puedan seguir con su labor, cómo se está aprovechando el aprendizaje de Aprende en Casa para que los estudiantes continúen con el trabajo de algunos contenidos, cómo se está aprovechando la radio, la televisión y otros medios locales para continuar con los aprendizajes”, señaló.

Precisó además que “los efectos del huracán son naturales- eso no lo cuestionamos-, pero las acciones humanas que no atienden la emergencia, que no organizan los esfuerzos, que no dialogan con los que quieren ayudar o con los padres y madres de familia que están preocupados, eso sí será juzgado por la historia como inmoral”.

apr