"Migrantes, ni héroes ni trofeo de gobiernos": Rey de la Tortilla

Erasmo Ponce llegó hace casi 40 años a Nueva York como indocumentado desde su natal Chinantla, Puebla. A lo largo de esos años prácticamente amasó una fortuna y se convirtió en el referente del éxito entre los paisanos que viven en la Gran Manzana, quienes lo conocen como El Rey de la Tortilla.

Diariamente vende en Estados Unidos 30 toneladas de tortilla y otros productos como quesos y chiles. En entrevista con EL UNIVERSAL, se refirió a los llamados “héroes vivientes” como denomina el presidente Andrés Manuel López Obrador a los migrantes; de cómo el gobierno mexicano se ufana del aumento de remesas en un monto de 39 mil 500 millones de dólares en 2020, 8.4% más que en 2019, así como de lo inútil y oneroso del voto desde el extranjero y de la pandemia del Covid-19 en suelo neoyorquino.

“Somos héroes vivientes porque salimos de nuestro país porque tuvimos el valor o la necesidad de salir del país y dejar a nuestras familias, pero no somos héroes vivientes ni nos deben tomar como trofeo o con fines políticos”, dijo al ser cuestionado sobre la forma en que los califican recurrentemente en las llamadas conferencias mañaneras.

“Es un tema político y electoral decir nuestros héroes vivientes”, dijo el también arquitecto por la UNAM, quien aclaró que el manejo político y electoral de los migrantes y del tema de las remesas no es exclusivo del gobierno de López Obrador, pues lo mismo hicieron Vicente Fox, Felipe Calderón y otros.

“Somos héroes olvidados que trabajan y que se la parten todos los días, pero no hay reconocimiento ni ningún beneficio; al contrario, cuando pueden los funcionarios federales y estatales buscan hacer negocio, lucrar con nuestras remesas, con lo que invertimos en nuestros pueblos”, agregó quien fuera consejero del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en los sexenios de Calderón y Fox.

A pregunta expresa de la forma en que se festina en Palacio Nacional el aumento histórico de las remesas en el actual sexenio, aun en la pandemia, Erasmo Ponce comentó que en México ningún funcionario de ningún gobierno debería vanagloriarse de este tema, ya que es un logro del esfuerzo de los paisanos, pero también del Congreso de Estados Unidos y del presidente Joe Biden.

Explicó: “El aumento de las remesas en el último y aún en plena pandemia se debió al incremento en los salarios de los paisanos, además de que los paisanos que trabajaban al día ocho o nueve horas empezaron a trabajar 14 o 15 horas, con lo que empezaron a ganar más dólares”.

Indicó que la necesidad de mantener a sus familias en sus pueblos en México, más sabiendo que durante la pandemia no tenían trabajo ni comida por el abandono del gobierno, pues se vieron limitados a limitarse a vivir con lo básico, con la comida, sus pasajes y el pago de renta, la luz y la electricidad, con tal de que sus familias en México sobrevan.

“Ese es el motivo por el cual el volumen de remesas se ha incrementado en el último año y durante la pandemia, por lo que ningún presidente mexicano se debe colgar la medalla. En todo caso, a quienes debemos agradecer es al Congreso de Estados Unidos por aumentar nuestros salarios y al presidente Joe Biden por los programas de apoyo y protección”, apuntó.

Comentó que la ciudad de Nueva York se está rehabilitando, ya hay turismo, ya hay restaurantes abiertos. Los que tenían permiso para operar cuatro o cinco horas ya abren hasta 10 horas, la mayoría de la población está vacunada. Eso ha beneficiado la economía de los paisanos y se refleja en las remesas que mandan a México.

Sobre la situación en esa ciudad en la emergencia sanitaria, dijo que Nueva York fue el epicentro del Covid-19 en Estados Unidos, con el mayor número de muertes y contagios, un porcentaje muy alto de mexicanos. “No sabemos realmente cuántos paisanos murieron, muchos terminaron en fosas comunes, no hay una estadística real. Lo que ocurrió aquí fue peor que los atentados del 11 de septiembre de 2001.

“Muchos fueron sepultados y no contabilizados. Fue un holocausto, con muchos sepultados en fosas en cajas de cartón”, dijo Ponce, quien durante la pandemia apoyó con despensas a personas que perdieron su empleo.

“La tragedia que se vivió por la pandemia fue el doble o triple de lo que ocurrió el 11 de septiembre. Nueva York fue la zona cero de la pandemia. Lo que ocurrió hace 20 años no se parece en nada a lo que enfrentamos en 2020 y parte de 2021. Lo que ocurrió con el Covid-19 fue mucho más grave, con miles de muertos, cientos de miles contagiados, hospitalizados, encerrados en sus casas, en desempleo. Apenas ahora y gracias a las vacunas empiezan a normalizarse la vida y la economía”, dijo.

Sobre la situación en que se encuentran los mexicanos que viven en Nueva York, comentó que fue muy difícil para más de un millón de paisanos, pero en especial para los indocumentados, pues alrededor de 40% fueron despedidos por la cuarentena y no tuvieron trabajo, seguridad social, seguro de desempleo, ayuda del gobierno ni mucho menos acceso a la salud. Hasta hace unos meses empezaron a recuperarse y a trabajar el doble para enviar remesas.

Sobre el voto desde el extranjero y los candidatos migrantes, dijo que la representación migrante no existe en México, se ha limitado mucho, se complica votar desde el extranjero, las credenciales del INE no llegan a tiempo y se desperdicia mucho dinero.

En las elecciones presidenciales de 2018 sólo participaron 100 mil paisanos de los más de 10 millones que viven en Estados Unidos. Cada uno de los sufragios vía postal tuvo un costo de 2 mil 500 pesos, oficialmente, aunque según analistas y líderes migrantes el monto fue mucho mayor por la propaganda que pagó el instituto en Estados Unidos y los viajes de los consejeros a diversas ciudades estadounidenses.

“No milito en ningún partido, me han pedido ser candidato. A muchos líderes los están comprando para ser candidatos en México. No me presto para que me usen como levantadedos en el Senado”, aclaró.

Erasmo Ponce, quien regresa cada año a Chinantla a realizar obras sociales, agregó que el voto en el extranjero que realizan el INE y otros institutos es un gasto millonario e inútil.

“Han gastado mucho billete y no han logrado captar los votos de los paisanos”, concluyó.