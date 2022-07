Migrantes fallecen por accidentes y violencia

Ahogamientos, accidentes de tren o vehiculares, y situaciones de violencia son las principales causas de muerte de migrantes que transitan por el país para alcanzar el Sueño americano, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Las muertes por infartos, asfixia, deshidratación, entre otras causas, se dan a lo largo de todo el territorio nacional, es decir, se producen durante el trayecto hacia la frontera norte del país”, refiere el reporte Morir en el camino: fallecimientos de personas migrantes en México.

Detalla que los decesos también están asociados a la presencia de grupos criminales, los cuales saben que las personas llevan dinero para completar su viaje a Estados Unidos.

Leer también: Pago a polleros es cada vez más caro

“Se puede pensar que en un intento de robo y despojo de su dinero y otras pertenencias se pueden generar situaciones de violencia que lleven a la muerte a las personas migrantes, además de otras circunstancias que se pueden presentar como los intentos de secuestro o de reclutamiento para el trabajo forzado”, resalta.

Expone que de 2014 a julio de 2019 se registraron 662 fallecimientos de migrantes en territorio nacional, de los cuales 543 eran hombres y 53 mujeres.

Revela que 63% de los migrantes que transitaron por México y que fueron devueltos por las autoridades de Estados Unidos declararon haber entrado por Tamaulipas, por lo que “es posible concluir que la ruta del golfo de México es la más usada por las personas, pero es también la más riesgosa, pues sólo en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco fallecieron cuatro de cada 10 viajeros”.

Precisa que las entidades más riesgosas para los migrantes son Tamaulipas, que de 2014 a julio de 2019 registró 189 decesos, seguida por Coahuila, 103; Chiapas, 77; Veracruz, 62; Tabasco, 41; Sonora, 24; Oaxaca, 23, y Baja California, 21, mientras que en otros estados se reportaron 122 muertes.

El reporte indica que “es posible pensar que esos fallecimientos pueden estar asociados también a las condiciones sociopolíticas de las entidades por las que atraviesan, como sus niveles de violencia, los índices delictivos, la presencia de grupos del crimen organizado, la desigualdad y la pobreza, entre otros”.

Expone que según información de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emif Sur), 86% de las personas migrantes detectadas en tránsito utilizan las carreteras para llegar a Estados Unidos.

Leer también. Promedian mil migrantes muertos sexenios de Calderón, Peña y AMLO

“Así, es común que se den este tipo de accidentes, en especial en el sureste, donde las deficientes condiciones de las carreteras se suman al mal estado en que se encuentran los vehículos”, refiere.

Subraya que las mujeres, probablemente acompañadas de niños o adolescentes, están tomando otras rutas migratorias y su tránsito no las lleva en la misma forma que a los hombres a situaciones que las conducen a perder la vida. Sin embargo, agrega el reporte de la Segob, esto no significa que no estén más expuestas a otros delitos como secuestro, violación, extorsión o caer en las redes de trata y tráfico de personas. Añade que los migrantes buscan continuamente nuevas rutas con menor vigilancia, aunque representen un mayor riesgo, para evitar las detenciones.

“Esto lleva a pensar que las políticas de contención más que desincentivar el cruce irregular generan muertes. Los decesos en la frontera norte del país muestran una relación directa con el incremento del control fronterizo”, añade.