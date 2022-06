Migrantes de México lideran detenciones en EU

Por tercer año, las detenciones de migrantes mexicanos superaron a las de los extranjeros que integran el llamado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), al comparar los periodos de enero a mayo.

En los primeros cinco meses de este año, las mayores aprehensiones de migrantes realizadas por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) fueron de connacionales: 379 mil 206, seguidos por los guatemaltecos, con 94 mil 706; hondureños, 77 mil 505, y salvadoreños, 38 mil 665, que en conjunto suman 210 mil 876.

De acuerdo con especialistas en temas migratorios consultados por EL UNIVERSAL, la violencia, la falta de oportunidades laborales en el país y la crisis económica siguen empujando a que un mayor número de mexicanos busque refugio en Estados Unidos, y prevén que 2022 cierre con el mayor número de arrestos de connacionales de los últimos cuatro años, por parte de agentes estadounidenses.

Tan sólo en mayo pasado, los migrantes mexicanos encabezaron la lista de arrestos por parte de elementos de la CBP, con 76 mil 837, seguidos por los guatemaltecos, con 21 mil 382; hondureños, 19 mil 491, y salvadoreños, 8 mil 895.

El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Tonatiuh Guillén López, explica que entre mayo y junio de 2020 se rompió una inercia de relativa estabilidad que se había mantenido en el flujo de mexicanos hacia Estados Unidos durante más de 12 años.

“Lo que estamos viendo es consecuencia de la crisis económica. Y es que la población volvió a buscar la salida tradicional que hemos tenido para encontrar ingresos familiares, que ha sido la migración hacia Estados Unidos. Desde ese momento, el flujo ha ido en ascenso continuo”, comenta.

El exfuncionario asegura que hace dos años “andábamos alrededor de 20 mil registros mensuales que tenía la policía fronteriza y se disparó a más de 80 mil en los últimos meses. Entonces, crecimos por cuatro veces el flujo y con esto superamos fácilmente a cualquier país de Centroamérica y a otras naciones”.

Sostiene además que, a pesar del muro fronterizo y el Título 42, que permite al gobierno estadounidense expulsar a los migrantes irregulares, “la necesidad de las personas de buscar alternativas es mucho más fuerte, y el resultado es que veremos un rompimiento de récords mes por mes. Es impresionante el tamaño de la movilidad de las personas desde México. Es una escalada sin antecedentes”.

Para Guillén López, es evidente que la curva de mexicanos seguirá en ascenso, pues afirma que en el país “existe un problema serio para el ingreso familiar. Y además otro fenómeno nuevo en México es que se sumaron al flujo hacia Estados Unidos, los desplazados internos. Es decir, nuestra crisis de violencia y de inseguridad ha derivado en que habitantes de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y Chiapas busquen refugio en el país vecino”.

Destaca además que el gobierno federal no está haciendo nada para contener el flujo migratorio de mexicanos, porque es un tema que ignora.

El director del Servicio Jesuita a Refugiados México, el sacerdote Conrado Zapata, comenta que en años anteriores eran hombres solos y en edad productiva los que intentaban adentrarse en EU, pero actualmente son familias completas.

“Ahora lo que llama mucho la atención es que ya no son hombres los que pretenden cruzar la línea fronteriza. El perfil de quienes buscaban ingresar irregularmente a Estados Unidos eran varones jóvenes en edad productiva. Hoy no, son familias completas, por lo que están en extrema vulnerabilidad. No es lo mismo que un varón vaya e intente cruzar la frontera a que lleve a la esposa y a los hijos. Eso pone en mucho riesgo y traumatiza a las mujeres y a los niños edad”, dice.

Avelino Meza, secretario de Fuerza Migrante, organización con sede en Nueva York, Estados Unidos, destaca que la ONG que encabeza está presionando para que el gobierno mexicano, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, logre conseguir visas de trabajo por seis meses para los mexicanos. “Hemos estado trabajando tanto en EU como en México para que el gobierno de Biden facilite visas de trabajo, para evitar que más mexicanos sean detenidos”.