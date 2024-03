“Me duele la cabeza porque me golpearon mucho. Son mucha gente, no solamente dos o tres, como 15 o 20 mujeres, hombres, niños. Todos me agredieron, por eso me siento mal y tengo miedo” externó Fenorl Desohomm, migrante haitiano que fue agredido este pasado viernes 23 de marzo por indígenas en el campamento de la calle Giordano Bruno.

Fenorl Desohomm, con ayuda de uno de sus compañeros del asentamiento humano para traducir, explicó que el conflicto se originó cuando un niño de la comunidad de indígenas que habita en el campamento ubicado en la colonia Juárez de la calle Roma 18, le faltó al respeto al empujarlo mientras ambos caminaban por la calle.

Ante esto, Fenorl Desohomm afirmó haberse sentido agredido y al reclamar, la situación fue escalando progresivamente hasta que varias personas del campamento vecino se unieron para agredirlo con palos, fierros y golpes.

“me duele caminar, mi pie está muy mal (...) me da miedo vivir aquí con mi familia”.

En la plaza Giordano Bruno hay personas haitianas, venezolanas y centroamericanas en espera de permisos migratorios. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Después del altercado las heridas que sufrió Fenorl ya comenzaron a sanar aunque todavía son visibles en algunas partes de su cuerpo como en la frente, el brazo izquierdo y el pie izquierdo, mismo que se encuentra hinchado y que afirma provocarle dolor a la hora de caminar.

Fenorl Desohomm de 59 años es proveniente de la isla de Ile de La Gonave, en Haití y lleva viviendo al rededor de 5 meses en la Ciudad De México en espera de obtener el permiso migratorio para poder llegar a Estados Unidos.

Afirmó que este ha sido uno de los primeros episodios de violencia que han vivido en su tiempo recibiendo como migrantes en la Ciudad de México.

