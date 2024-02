El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que los gobierno de México y Canadá analizarán el aumento de solicitudes de asilo y refugio a esa nación.

A pregunta expresa en su conferencia mañanera, el Mandatario federal detalló que este tema se lo planteó al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la pasada reunión en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en San Francisco, California.

“Sí, estamos viendo eso, pero ya se está tratando. Pero sí tienes razón, es un tema que no los ha planteado el gobierno de Canadá. A mí me lo propuso, digo, me lo planteó de manera directa el primer ministro Trudeau y quedamos en tratarlo, pero de manera muy respetuosa y con ánimo de que se llegue a un acuerdo y de cooperación. O sea, no quieren tomar una medida unilateral que pueda afectar a México y eso se lo agradecemos mucho”, señaló.

En Palacio Nacional, se le preguntó al presidente López Obrador que en Canadá se detectó que detrás de una oleada de solicitudes de refugio de mexicanos sería por cuestiones de seguridad y se analizaría volver a imponer la visa.

“¿Qué se ha detectado? ¿Realmente el crimen organizado está detrás?”, se le preguntó.

“No, es que hay un incremento en las solicitudes de asilo y se tiene que ver si son realmente personas que requieren el asilo o es un medio para internarse a Canadá”, respondió.

