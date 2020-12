México, país que más usa cubrebocas de manera voluntaria: estudio compartido por López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, compartió en redes sociales un estudio que muestra que México es uno de los países que más usa cubrebocas de manera voluntaria.

El estudio de la Universidad Imperial de Londres revela que nuestro país usa cubrebocas, encima de Canadá y Estados Unidos, que este martes 1 de diciembre alcanzó más de 2 mil 500 muertes por coronavirus en 24 horas, el nivel más alto desde finales de abril.

“Alrededor del 80% de los encuestados dice portarlo cada vez que sale de su casa”, escribió López-Gatell.



Este miércoles en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que el uso de cubrebocas no es indispensable.

-"¿No cree usted que si usara el cubrebocas, sería como un ejemplo para los demás ciudadanos?”, preguntó un reportero.

-"Me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer, que no es indispensable. Hay otras medidas. Yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros”, respondió el Presidente.

“Cada quien es libre”, agregó López Obrador sobre el que que no usa cubrebocas y sobre una fuerte campaña en la Ciudad de México sobre su uso.

El que quiera ponerse el cubrebocas y sentirse más seguro, lo puede hacer. Yo no lo estoy impidiendo, es que todos actuemos de forma responsable, refirió.

“Si una autoridad así lo recomienda, hay que hacerle caso. Yo desde el principio dije que los políticos no somos sabelotodo y tenemos que hacerle caso a los especialistas, yo le hago caso al secretario de Salud”, apuntó y pidió respetar las medidas sanitarias como la sana distancia y lavado de manos.

“Yo me hago pruebas para estar seguro de que no voy a contaminar o infectar a nadie”, dijo.

