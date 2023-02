México ofrece asilo y nacionalidad a expulsados de Nicaragua por gobierno de Ortega

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que dio instrucciones al canciller Marcelo Ebrard para que se les dé asilo, nacionalidad y “lo que ellos quieran” a los opositores del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que lo soliciten.

“Ha habido personas de Nicaragua que han pedido estar en México, me lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, y me consultó, y la instrucción es que todos los que quieran estar en nuestro país, tienen las puertas abiertas. Asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran, y también coincido en que la nacionalidad no se puede perder por decreto”, refirió.

Durante su conferencia de prensa, en Palacio nacional, comentó que México siempre ha estado abierto a dar protección y hacer valer el derecho de asilo, “sencillamente si se solicita, si lo consideran posible, nosotros estamos en la mejor disposición”.

Reveló que el pasado 2 de diciembre de 2022, envió una carta a Daniel Ortega para solicitar que permitiera salir del país, para asilarse en México y recibiera atención médica, a Dora María Téllez.

“Nos preocupa el caso de la señora Dora María Téllez. Recibir a la señora Téllez en México evitando fines protagónicos, con el único propósito de que reciba atención médica. Planteamiento a razones humanitarias”, explicó.

Afirmó que le entristece la división que se produjo en el movimiento sandinista, y que por ello propone el diálogo para que se resuelvan sus diferencias.

“Nosotros somos respetuosos y lo que queremos es buscar que media el diálogo que resuelvan las diferencias muchos opositores de otros países escogen a México para venir a dialogar porque es un país que les garantiza libertades y eso es lo que buscamos básicamente”, dijo.

