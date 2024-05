La candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ha ofrecido profundizar la supuesta transformación y edificar el segundo piso de esta, pero sin crítica alguna a lo que ha pasado, sin ofrecer que algo cambiará si ella llega a la Presidencia, sin entender que no se puede construir sobre la destrucción, la muerte y el dolor, afirmó el exsecretario de Salud y exrector de la UNAM, José Narro Robles.

Indicó que en lo que el Presidente ha sido exitoso es en dividir a la sociedad, acción en la que se ha esmerado. Nunca, en los últimos 98 años, los mexicanos habían estado tan polarizados, tan divididos, tan en riesgo de fracturarnos. “Sin unidad, los problemas adquieren una dimensión creciente y resolverlos se vuelve más complejo”, enfatizó.

“Cuando dijimos que la democracia y la libertad están en riesgo, lo señalamos porque desde hace más de cinco años ha existido una acometida creciente en su contra. También porque en este proceso la candidata o sus colaboradores no se han desmarcado de lo antes referido y si acaso han dicho, en privado y con cautela, que las cosas serán distintas”, expuso.

En una carta pública difundida en sus redes sociales, Narro aseguró que el país no marcha bien porque en muchos espacios se ha retrocedido, como en salud, seguridad, educación, ciencia y cultura. Agregó que en seis años después no solo no se ha mejorado, sino que las condiciones se han agravado.

El 2 de junio tenemos una cita con la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. En mi “Carta abierta a la República” y en el video que la acompaña te comparto las razones de mi apoyo a @XochitlGalvez y su candidatura. https://t.co/h7NUccvOme pic.twitter.com/ADxesAt7aG — José Narro Robles (@JoseNarroR) May 29, 2024

“En salud, trescientas mil muertes se hubieran evitado de no ser por la incapacidad, la soberbia, el desdén y las omisiones de funcionarios sometidos al poder presidencial”, dijo.

Expuso que México enfrenta el desabasto más grave de medicamentos de las últimas décadas y se perdieron cuatro años de esperanza de vida.

“El sistema público de salud está más desorganizado. Regresamos a la centralización que ya habíamos corregido. La vacunación infantil está en uno de sus peores niveles. Se incrementó sustancialmente la carencia por acceso a los servicios de salud y los consultorios adyacentes a farmacias ahora dan más consultas que la suma de los servicios de la Secretaría de Salud, los prestados por las entidades federativas y el IMSS Bienestar”, agregó.

Aseguró que en educación, ciencia y cultura el panorama es igualmente desolador, al igual que en seguridad.

“Este es ya el sexenio con más homicidios de nuestra historia y la cifra superará a fin de año los doscientos mil asesinatos. La inseguridad es, en la percepción de la población, el peor de nuestros problemas. Las cifras de feminicidios y homicidios en contra de periodistas y candidatos a puestos de elección popular son alarmantes. El control del crimen organizado de territorios y espacios de la sociedad y la economía no lo habíamos visto en el México moderno y avanza de manera acelerada. La militarización se desborda en aquellas tareas que no corresponden a las Fuerzas Armadas y cada vez nos alejamos más del Estado de Derecho”, refirió.

Dijo que las instituciones del país han sido parte de la fortaleza de nuestra sociedad y muchas de ellas han sido amenazadas cuando no vulneradas. El INE, el INAI, la CNDH, las universidades públicas y otras instituciones con autonomía constitucional, han sido combatidas o francamente sometidas con nombramientos indebidos.

“Hemos atestiguado el mayor embate a la división de poderes y el autoritarismo se ha reafirmado en los actos de gobierno, en la sordera política y en cada una de las conferencias matutinas, desde las cuales se descalifica, insulta y combate a quienes tienen un punto de vista diferente al del presidente. La injerencia presidencial en el proceso electoral es grosera y reiterada”, afirmó.

Externó que los videos, audios y documentos que dan cuenta de la corrupción y la cercanía de los involucrados con el presidente de México son escandalosos por decir lo menos y en cualquier otro momento hubieran bastado para ocasionar una crisis de gobierno. “Sin embargo, no pasa nada. Vivimos, como alguien sostuvo, en una ‘sociedad anestesiada’, que incluye a líderes políticos que cómodamente esperan lo que les toque, por ejemplo, los distintos cargos de elección popular a los que se han postulado”.

Precisó que México no merece continuar sumido en la desesperanza y avanzando en la polarización.

“El antídoto a esto es el voto libre, informado, razonado y sin miedo. Si alguien quiere más de aquello, que así lo decida. Qué vote en consecuencia y se haga cargo de su decisión. Si por el contrario se está de acuerdo con la necesidad de tener un cambio para desarrollar un México nuevo y por tanto distinto, habrá que votar por Xóchitl Gálvez, la única opción viable para derrotar a los fantasmas del pensamiento único, la regresión y la antidemocracia”, añadió.

