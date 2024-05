El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que en el futuro los medios de comunicación tendrán un cambio, porque no les están funcionado aferrarse a los esquemas del pasado.

“Ya no se puede vivir del régimen, ni se puede estar chantajeando a los gobernantes”, expresó el Mandatario en conferencia de prensa.

El Jefe del Ejecutivo recordó que en el pasado los gobernantes eran muy corruptos y era muy fácil ponerlos en el banquillo de los acusados.

“Cedían eran rehenes, nadie aguantaba una campaña de calumnias, pero ni el 1% de lo que me hacen a mí y de inmediato: ´vamos a entendernos, vamos a arreglarnos´, y entraban en acción los jefes de prensa y llegaban a arreglos, ahora ya no es así”.

Señaló que ante campañas como “narco Amlo” no pasa más que de calumnias y no tiene ningún efecto, al contrario ayudan a poner en claro cómo engañaban los medios, cómo manipulaban.

“Pienso que algunos van a entender que no es por ahí porque será muy difícil un retroceso, el regreso a los convenios para Aguilar Camín, para Krauze, para los periódicos, pasquines inmundos, la radio; no solo los convenios de publicidad, sino los contratos para obras porque son empresas multifacéticas, porque hacen desde un aeropuerto a un hospital, vende un tornillo, y una cárcel, eso ya no está funcionando”, expresó.

maot