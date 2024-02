El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), a cargo del Servicio Nacional de Empleo (SNE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), celebra 50 años de su creación, en los que ha colocado a 504 mil trabajadores, con lo que se ha convertido en un referente de política migratoria segura, ordenada y regular, aseguró el titular de la STPS, Marath Bolaños López.

Durante la ceremonia de despedida a 118 participantes del PTAT, originarios de 24 estados, que recibieron contratos de trabajo para las provincias de Ontario, Quebec y Columbia Británica, el funcionario reconoció que no es sencillo tomar el camino de la movilidad laboral, pues se requieren muchos sacrificios, como no acompañar la educación de las hijas e hijos o no estar en los cumpleaños de los seres queridos, “pero con su trabajo y su esfuerzo se mantienen no solamente las familias, sino también las comunidades y prácticamente todos los estados del país”.

“Estamos en un gobierno humanista, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce profundamente la gran contribución que tienen todos nuestros trabajadores en otras partes del mundo, particularmente en Estados Unidos y Canadá, por ello se reconoce el valor y la riqueza que ustedes aportan a las dos naciones”, destacó.

Por su parte, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), Roberto Velasco Álvarez, señaló que a través del PTAT se ha permitido que medio millón de personas mexicanas vayan a Canadá a trabajar. “Son gente de ejemplo de trabajo, su labor es importantísima, son parte fundamental del sustento de vida del pueblo canadiense, además de crear historias de éxito de muchas familias en México”, destacó.

Velasco Álvarez reiteró el apoyo de la embajada y de toda la red consular en Canadá, quienes, aseguró, estarán cuidando a las y los connacionales en todo momento y atentos para apoyarlos ante cualquier situación.

La subsecretaria del Trabajo, Quia Chávez Domínguez, destacó que para este año se espera que casi 27 mil trabajadores sean colocados. Detalló que a la fecha, 3 mil 200 ya han viajado y en las próximas semanas se sumarán otros 5 mil rumbo a Canadá, lo que representa un incremento de 8 por ciento respecto al mismo periodo de 2023.

Destacó que las y los trabajadores son un ejemplo internacional de un mecanismo de movilidad laboral que ha permitido el pleno desarrollo de las personas trabajadoras, “y este año, en el cual se conmemoran los 80 años de las relaciones diplomáticas entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de México, se refrenda la voluntad de ambos gobiernos de continuar colaborando de manera estrecha”.

Informó que cerca del 80 por ciento de los participantes en el PTAT son nominales, es decir, que año con año son solicitados por los empleadores como resultado de su buen desempeño en la temporada anterior y viajan por un periodo de entre dos y ocho meses como máximo. Todos cuentan con su contrato y están protegidos por la legislación federal y provincial en Canadá y el acompañamiento de las representaciones consulares de México en Canadá.

En el evento, al que asistió el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, se entregaron reconocimientos a algunos de los trabajadores del PTAT, quienes por más de 20 años han pertenecido al Programa y han viajado constantemente para laborar en empresas y granjas canadienses, “ayudando con su compromiso a fortalecer la economía de ambos países, así como también la de sus familias y sus comunidades”.

























