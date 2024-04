El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que uno de sus mejores días en casi seis años de gobierno ha sido cuando el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dio a conocer que en su administración se había reducido la pobreza y la desigualdad.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Mandatario federal manifestó que no ha sido en vano la fatiga y sufrimiento de millones de mexicanos.

“Me sentí muy feliz y muy satisfecho cuando el Inegi dio a conocer que se había reducido la pobreza en México. Fue de mis mejores días en el gobierno, acompañado de que se había logrado reducir la desigualdad. Era yo ahí sí, feliz, feliz, feliz, y me duró. Claro, ahora lo estoy diciendo porque ya pasó, pero sí me sentí muy feliz, porque junto a millones de mexicanos, y de muchas fatigas, sufrimientos, incluso de quienes se nos adelantaron quienes perdieron la vida”.

Lee también AMLO declina entrevista con Salinas Pliego: “no puedo porque hay un asunto en el Poder Judicial que tiene que ver con impuestos”

“No ha sido en vano, no ha sido en vano reducir la pobreza, reducir la desigualad y además, comprobar de que hay un cambio de mentalidad que es lo más difícil lograr, pero me siento muy satisfecho y además reafirmo mis convicciones, mi creencia de que el pueblo es muy leal, que el pueblo no traiciona entonces le tengo toda la confianza al pueblo”.





























Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot