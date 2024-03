El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que las autoridades electorales y el Poder Judicial quieren que no diga nada, “me quieren silenciar”.

“Estoy viendo que el INE y el TRIFE no me han notificado, pero casi quieren que no hable de nada, voy a esperar la notificación y aquí la vamos a leer para ver qué podemos decir y qué no podemos decir”, afirmó.

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que también en el Poder Judicial quieren que se quede callado para que sus adversarios lo puedan calumniar a sus anchas.

Sin mencionar su nombre, se refirió al amparo que un juez concedió a Raymundo Riva Palacio para que el Presidente y Elizabeth García Vilchis se abstengan de revelar públicamente información íntima o privada del periodista.

“Un periodista salinista… pidió un amparo para que yo no lo mencione aquí, entonces ya está de moda el que se amparen para que yo no los mencione y ellos puedan, fíjense que equitativo y que justo, que igualitario ¿no?”

“Ellos pueden calumniar a sus anchas y usted ‘quédese callado’, ‘no diga nada’, ‘aguante’, nada más es Andrés Manuel aguanta, el pueblo se levanta”; ironizó el Mandatario.

López Obrador señaló que “me quieren silenciar”, para que no haga uso de su derecho de réplica.

