La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que no buscará un cargo de elección popular y se mantendrá en el Gabinete federal al frente de la seguridad y la protección civil del país.

“Hay dos propuestas y le pedí que me pidiera seguir formando parte del gabinete… Así que le dije que me permita seguir en su gabinete, ya dije me quedó en seguridad y protección ciudadana”, respondió la titular de la SSPC.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió y reconoció la decisión de Rosa Icela Rodríguez.

“Le dije, tienes dos propuestas, vas a querer o no vas a querer”.

Sin revelar el cargo, el presidente López Obrador dijo estaba “tentador” la propuesta para la funcionaria federal, pero ella decidió permanecer en el Gabinete federal.

A Rosa Icela Rodríguez se le ha mencionando como aspirante a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México.

Con información de Pedro Villa

