"Me amenaza con desfigurarme la cara", dice Ophelie; policía no atiende sus denuncias

El acosador de Ophelie amenaza con prenderle fuego, desfigurarle el rostro con una navaja o lanzarle ácido si ella no se quita la vida. Por miedo, la modelo de origen francés se mantiene huyendo del acoso por todo México y sufre de graves trastornos depresivos.

En 2020, durante la pandemia, el viejo celular de la mujer de 26 años fue hackeado. Al principio sólo invadieron sus cuentas de redes sociales, pero con el paso de los días sustrajeron información personal y fotografías privadas.

Con vergüenza recuerda cómo estas imágenes fueron enviadas a cada uno de sus contactos, entre familiares, amigos y conocidos. Asimismo, amenazas, mensajes violentos y preguntas sobre el paradero de la joven.

“Esa persona escribió mentiras sobre mí a mi familia y conocidos para alejarlos. Les llamaba más de 20 veces al día para que me quedara sola. Su intención siempre ha sido cerrarme las puertas con la gente para que me abandonen en esta situación y no me crean”, cuenta a EL UNIVERSAL.

Esta persona, que Ophelie sospecha podría ser su exnovio, también intimida a cualquiera que tenga intenciones laborales con ella para restarle oportunidades de crecimiento económico y en su carrera profesional como cantante, actriz y modelo.

“Amenazó a mi exjefe con matar a su familia si no me corría de la empresa. De alguna forma consiguió la información sobre su domicilio y nombres de su familia, entonces a él no le quedó de otra más que correrme”, afirma.

La francesa ni si quiera ha podido encontrar refugio en el hogar de su familia, ubicado en otro estado, pues cuando lo intentó, la persona que la hostiga le envió fotos de la fachada de la casa con la promesa de dañar a sus padres si no se iba de ahí.

Por más de un año cerró sus redes sociales y se aisló de sus seres queridos con la intención de que su acosador le perdiera la pista, pero no lo consiguió.

“Volvió a encontrarme en el lugar donde me mudé. Las amenazas empezaron a ser más fuertes, porque me dijo por medio de mensajes que me iba a desfigurar la cara con una navaja”, narra.

“Me dice que me va a lanzar ácido en la cara y en el cuerpo o que me va a quemar, entonces yo decidí confrontarlo respondiendo a sus mensajes, pero sólo hice que ahora me presione diciéndome que me suicide”, añade.

En 2020, Ophelie puso una denuncia en contra de quien resultara responsable por las amenazas y agresiones en su contra a través del sistema de la Policía Cibernética, pero fue ignorada.

Hace unos meses volvió a usar este servicio, pero no ha recibido respuesta, mucho menos protección, lo que la tiene intranquila, pues “existe un alto nivel de impunidad y podría ser la siguiente víctima de feminicidio”.

Ambas denuncias tuvieron como resultado que las agresiones contra Ophelie se agudizaran, al grado de mandarle más de mil mensajes con amenazas al día.

“Por eso decidí abrir mis redes sociales y hacer público mi caso, porque tengo miedo de ser la próxima. La policía no me escucha. Yo sé que como yo están miles de mujeres, es injusto”, apunta.

Las crisis de ansiedad se le complicaron al grado de pensar en el suicidio. Sin embargo, esta protesta, dice, es su último intento para que las autoridades en seguridad volteen a ver su caso y le brinden acompañamiento.

“Mi libertad está condicionada porque ya no soy dueña de mi vida desde que lucho contra este fantasma”, afirma.

Hoy ha convocado a todas las mujeres capitalinas a protestar en el Ángel de la Independencia en contra de la violencia. Busca atraer la atención de los medios para solicitarles ayuda en la difusión de su caso. La protesta iniciará a las 9:00 horas. Llama a otras mujeres que sufren amenazas o acoso cibernético a apoyarla para que sean escuchadas.