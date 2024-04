El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que la mayoría del pueblo de México está contenta y “feliz, feliz, feliz” porque la economía “está bastante bien” y señaló que quienes están enojados son sus adversarios conservadores deshonestos.

Al iniciar la conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal refirió que recientemente una encuesta de 140 países, México se ubicó en el lugar 25 en cuanto a felicidad entre la población.

El Mandatario federal indicó que se tiene que fortalecer los valores porque durante la época neoliberal se privilegió el individualismo de “cuánto tienes cuando vales, cómo te ven te tratan” , por lo que pidió que se pusiera la canción “puño de Tierra”, de Antonio Aguilar.

“Ánimo, ánimo, estamos bien y de buenas, muy bien. Los que están enojado son otros, pero no es la mayoría del pueblo de México, la mayoría del pueblo mexicanos está contenta, feliz, feliz. Acaba de hacer una encuesta, creo que de 140, 150 países, y México está como en el lugar, 20, 25 en felicidad y creció, estaba abajo y últimamente está arriba y la gente bien porque está bastante bien la economía, que eso es importantísimo, sobre todo la economía popular y el bienestar, la gente está contenta, la gente está contenta.

“Los que están inconformes -y además tiene todo su derecho a enojarse- pues son nuestro adversarios, conservadores deshonestos, los que estaban acostumbrado a medrar, a traficar con la pobreza de la gente, a ellos les iba bien y al pueblo muy mal”, dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que su gobierno busca que no haya tanta desigualdad económica y social, la cual, afirmó, era “moustrosa” en sexenios pasados.

Afirmó que México es una potencia cultural y que está entre el lugar 10 y 15 en todo el mundo en el aspecto económico.

“Y vamos avanzando y lo que necesitamos es seguir fortaleciendo una nueva corriente de pensamiento en donde lo más importante sea siempre el amor al prójimo, no lo material y que se entienda algo muy sencillo de que solo siendo buenos podemos ser felices, y que la felicidad no es lo material, no son los aviones, los carros de lujos, las alhajas, los yates, la felicidad es estar con uno mismo y con nuestra conciencia y con nuestro prójimo.

“Nos vamos a morir, y no nos vamos a llevar más que los buenos recuerdo y como decía (Jorge Luis) Borges, los pocos momentos en que vivimos con arrojo”, dijo.

