Mejorar la calidad de los aprendizajes, invertir más en los docentes y rehabilitar la infraestructura educativa son algunos de los retos que —de acuerdo con el director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial (BM), Jaime Saavedra— deberá enfrentar la nueva administración federal que encabezará la morenista Claudia Sheinbaum Pardo.

“La llave para ser un país de crecimiento sostenido, que le asegure bienestar a toda la gente, es la educación (...), asegurarnos que todo niño, toda niña, tenga acceso a una educación de excelente calidad”, menciona en entrevista con EL UNIVERSAL. Asegura que la educación que se imparte en todas las aulas del país tiene que ser excelente para todos, porque de esa manera se garantiza una sociedad con igualdad de oportunidades.

Autor del libro Estamos tarde: Una memoria para recobrar la educación en el Perú, Saavedra —exministro de Educación en ese país, de donde es originario—, comenta que la educación de calidad es “una deuda que tenemos con nuestros niños y niñas”.

“América Latina no tiene como excusa que no tenemos plata [dinero]. No somos una región de países de ingresos bajos que pueda decir eso. El PBI per cápita son 500 dólares por persona. No es un tema de recursos, es un tema de que debemos tener el compromiso político de darle a todos los niños una escuela excelente”, señala.

Destaca que, de acuerdo con los resultados recientes del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), PISA, publicados en diciembre de 2023, el aprendizaje no avanza al ritmo esperado, un escenario que se traduce en un foco de alarma para los gobiernos locales y las instancias internacionales.

“Especialmente tras la pandemia, los factores adversos ligados al rezago educativo se han agudizado de manera notable, destacando los altos índices de pobreza, la desigualdad social e incluso dinámicas de índole racial.

“El rostro educativo de América Latina y el Caribe, dibujado por los resultados de las evaluaciones del PISA, plantea un llamado urgente a la recuperación y aceleración del aprendizaje”, comenta.

Según el análisis de la OCDE, el atraso y bajo rendimiento en áreas como matemáticas y lectura es alarmante: 75% de los estudiantes de la región registraron resultados por debajo del nivel básico de competencia en matemática y 55%, por debajo del nivel de competencia en lectura, lo que se traduce en una incapacidad para demostrar de forma óptima los conocimientos requeridos para participar en la sociedad y futuras actividades de aprendizaje.

Saavedra asegura que México comparte los mismos retos en educación que toda América Latina, al argumentar que si bien la cobertura del nivel primaria es de 100%, los estudiantes no están adquiriendo los conocimientos suficientes para seguir con una óptima trayectoria educativa.

“En toda América Latina y el Caribe tenemos los mismos retos de que los chicos van a la escuela, las tasas de escolaridad en primaria son 100%, pero lamentablemente muchos de esos chicos que están en la escuela no están aprendiendo lo suficiente, y no están logrando los aprendizajes fundamentales que se necesitan en matemáticas, en lectoescritura, que son cruciales para todas las otras competencias que a uno le importan en la educación y para su futuro. Entonces, ese es un reto central para la región”, dice.

Indica que los estudiantes de 15 años de América Latina y el Caribe se enfrentan a una crisis educativa muy aguda, lo que podría comprometer seriamente la productividad y el crecimiento de la región en un futuro no muy lejano.

El directivo del Banco Mundial explica que, al final de la primaria, todo estudiante debe comprender un texto; sin embargo, esto no está ocurriendo así.

“Los niños y las niñas al final de la primaria deben poder leer y entender un texto simple, y eso no está pasando. Esa cifra es alrededor de 55% en América Latina.

“Y eso es algo que nos tiene que preocupar muchísimo y tenemos que seguir avanzando”, sostiene.

¿Qué es lo que está pasando en las aulas?, ¿por qué los estudiantes no están aprendiendo lo suficiente?

—Hay un poco de todo. No en todas las escuelas tienen la infraestructura adecuada, y eso pasa acá en México y hay que corregirlo.

No todas las escuelas tienen los materiales necesarios. Todos los niños necesitan tener materiales de lectura, cuaderno de trabajo, en todos los grados. Tenemos que asegurarnos de medir los aprendizajes, tenemos que evaluar permanentemente a los chicos para ver si están aprendiendo o no. Y finalmente, y eso es algo que es un reto para todos los sistemas educativos, incluyendo México, hay que seguir invirtiendo en los maestros. El rol del maestro es lo más importante

¿Esa sería parte de la solución para mejorar los aprendizajes y a esa estrategia tendrían que moverse los países de América Latina y el Caribe?

—A eso, aunque es costoso porque implica más maestros y más infraestructuras, tienen que moverse, América Latina y México.

Hay que seguir mejorando la calidad en esas escuelas y tenemos que apuntar a tener una escuela que sea un referente de vida más completo para un niño. Sabiendo que la escuela, además, está formando al niño, no solamente en lectura, escritura y matemáticas.