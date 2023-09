La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, dejó plantados a senadores del grupo de trabajo plural de seguimiento al incendio ocurrido el 27 de marzo pasado en la estación migratoria Lerdo-Stanton, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes de diversas nacionalidades.

La funcionaria envió al Senado un oficio horas antes para comunicar que no asistiría a la cita que tenía para informar sobre la situación de las víctimas del incendio, sin explicar los motivos.

Senadores de oposición y del Partido Verde responsabilizaron a la secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, de la inasistencia de la titular de la CEAV.

La senadora Gabriela Benavides, del Partido Verde, se pronunció por citar a la titular de la Segob, porque “las víctimas no pueden esperar”.

“Sinceramente es muy triste vivir una situación así, que demuestra el poco interés de esta comisionada ejecutiva para la Atención a las Víctimas de estar presente en un evento tan importante, porque esta Cámara representa a la ciudadanía y buscamos atender a las víctimas que vivieron un hecho trágico en la estación migratoria”, expresó.

Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, secundó la propuesta de la senadora ecologista.

Recordó que 40 personas murieron en esa tragedia en la que 27 hombres más sobrevivieron, pero tienen afectaciones, incluso amputaciones en su cuerpo y quemaduras de por vida, además de que 15 mujeres también resultaron lesionadas.

“Si la titular de la CEAV no viene al Senado, pues confirma que por eso en casi medio año, no ha podido recibir a las víctimas de Ciudad Juárez”, denunció.

Acusó que si no compareció la titular de la CEAV “es por una instrucción de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde y es ella a quien me parece esta comisión está obligada a exigir su comparecencia, para que venga a explicar por qué la Secretaría de Gobernación tiene una instrucción -es clara y es pública- de no recibir a las víctimas de la tragedia de Ciudad Juárez”.

“Si la secretaria de Gobernación solamente tiene interés de estar metida en la politiquería y estar metida en los procesos de otros gobiernos, de otros partidos, de otras fuerzas políticas, pues entonces que renuncie, que renuncie a ser secretaria de Gobernación”, demandó la panista.

El presidente de este grupo de trabajo, el morenista Rafael Espino, lamentó “la falta de comparecencia de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”.

La senadora del PRI Beatriz Paredes afirmó que “parecía tautológico que alguien que tiene que atender, no sea ni siquiera capaz de presentarse” y anunció que presentará una iniciativa para sancionar a los funcionarios que desacaten una comparecencia.

“Tocando las leyes que corresponda, haya una sanción a los funcionarios del Poder Ejecutivo y de los órganos autónomos que no atiendan la convocatoria del Poder Legislativo, somos un poder, el Senado y la Cámara de Diputados, uno de los instrumentos casi el único de los pocos instrumentos en donde se evidencia el ejercicio del equilibrio entre poderes”, apuntó.

“Yo no puedo sencillamente cruzar los brazos, porque lo que manifiesta es el hecho grave de desatención a su responsabilidad. No es si la señora quiere o no quiere. Ella tiene que venir a esta soberanía y rendir cuentas. Realmente me parece un trato insultante a esta soberanía”, declaró Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural.

El perredista Antonio García Conejo, también se sumó a esta protesta y mencionó “no acude la titular y ustedes se pueden preguntar ¿qué pasará con las víctimas que van en busca de ayuda, en busca del acompañamiento, si al Senado de la República no acude con una justificación”.

Dijo que “se trata sin duda de algo, seguramente asesorado, no acudas, para que vas a acudir allá, te van a hacer preguntas, te van a cuestionar, bla, bla, bla y, por qué no mejor no evades, justificando. Algo se tiene que hacer, no podemos quedarnos cruzados de brazos”.











































