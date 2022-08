Mario Di Costanzo responde a AMLO por artículo de “¡hace más de 15 años!”: “Me sigue teniendo presente”

Mario Di Costanzo, exdiputado federal y extitular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador por mencionarlo en la mañanera de este lunes.

López Obrador aseguró en Palacio Nacional que por el proceso de transformación está emergiendo el racismo, el clasismo y la discriminación, “ahora más”, y atribuyó comentarios clasistas, racistas y discriminatorios a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, y a Di Costanzo.

“Otro caso que hasta a mí me apena, porque yo lo propuse como secretario de Hacienda, se llama Mario Di Costanzo”, dijo López Obrador al contar que al extitular de Condusef lo consideraba para su gabinete y aceptó ser propuesto.

“Tan bien que iba, tenía un papel importante, tenía mucha simpatía de la gente, porque además había estudiado en el ITAM y eso estaba de moda. Decir ITAM era el equivalente a decir conocimiento técnico, estabilidad, conservadurismo, continuidad del proyecto, neoliberalismo, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial (...) maestros, Aspe, Videgaray, Meade, o sea, Carstens, eran los que estaban manejando la política económica.

“Entonces lo propusimos a Mario Di Costanzo, después fue diputado y no sé cómo; si no hay convicciones no se resisten las tentaciones del poder, la gente levita, pierde el piso, lo único que ancla son los principios, los ideales, el amor al pueblo y en especial el amor a los pobres y no darle la espalda al que sufre, eso es lo que aguanta (...)”, expresó López Obrador.

Como Mario Di Costanzo venía del ITAM, “no aguantó y en el 2012, su maestro, su compañero Videgaray lo invita y se mete al gobierno y ahí ya, y ahora resulta que es adversario de nosotros”, expresó López Obrador.

Recordó López Obrador que Mario Di Costanzo escribió un artículo en el periódico La Jornada, en 2007, “y puso en su artículo: ‘como dice el dicho, no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre’, de lo más racista, pero para escribirlo en La Jornada, es que no lo veían como algo ofensivo, detestable, pues, una vil expresión racista ¡No!”.

Mario Di Costanzo responde a AMLO

Tras los señalamiento del presidente López Obrador en su conferencia matutina, Mario Di Costanzo reaccionó.

A través de sus redes sociales, el exdiputado del Partido del Trabajo agradeció a López Obrador por dedicarle mucho tiempo en la mañanera: “Mi convicción para servir a la gente no ha cambiado ; pero si para servirlo a el y a sus caprichos”.

“Nuevamente en la mañanera el Presidente refiere un artículo que escribí hace más de 15 años ! Y que titule con un “refrán”. Me sigue teniendo presente y me lee ! Ojalá y me lea y me haga caso en otros temas”, señaló Di Costanzo en otro mensaje.

Ante los señalamientos de su trabajo ante la invitación de Luis Videgaray, Mario Di Costanzo precisó a López Obrador: “Sr Presidente López Obrador. El Dr Luis Videgaray no fue mi maestro , fue mi jefe y me invitó a trabajar a la CONDUSEF , cargo que me permitió ayudar a muchas personas y construir una gran y noble institución, que desafortunadamente ahora están destruyendo”.

“No fui invitado, fui convocado, en su momento, por el Gobierno de México para ocupar el cargo y hacerme cargo de proteger a los usuarios de servicios financieros, especialmente los grupos marginados”, destacó.

“Lo que si me llama la atención es que se ve que el Presidente, lee más a su ex secretario de hacienda del gobierno legítimo, que a su Secretario de Hacienda actual”!, agregó en otro mensaje.

