El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que tras las críticas a los nuevos libros de texto gratuitos hay una campaña de la derecha: ahora sale a decir que los materiales texto son comunistas y no es así, son humanistas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Delgado Carrillo toca el tema también de la competencia interna en la oposición: Xóchitl Gálvez Ruiz fue designada por la oligarquía y en el Frente Amplio por México no hay transparencia, siguen en la opacidad absoluta.

“No sabemos cuánto se gastan ni cómo se financian, tampoco de dónde sacan los recursos, no hay transparencia en el origen de sus recursos ni en qué están gastando sus participantes. Que transparenten el origen de sus gastos y de sus recursos”, exige.

Señala que desde Morena y sus aliados se hace trabajo para ganar las elecciones. “Está claro que Morena es el partido más fuerte; la mayoría de la gente aprueba el trabajo del Presidente [Andrés Manuel López Obrador] y hay una gran preferencia por Morena”.

Sobre el comportamiento de las corcholatas, dice: “Yo los veo a todos muy bien, es una contienda y una disputa real, viva, es normal que pueda haber algunos roces o diferencias, pero veo que todos tienen un compromiso de unidad sobre cualquier cosa: “Es seguir con la Cuarta Transformación, muy conscientes del proceso histórico que estamos viviendo, que más allá de su interés personal, por legítimo que sea, están comprometidos con salir unidos y que trascienda el proyecto”.

Referente a los anuncios publicitarios de cada una de las corcholatas —como bardas y espectaculares—, cómo identificar a los responsables —ya que cada aspirante se ha deslindado— y sí es justo o no retirarlos, el morenista comenta:

“Esto ya está en la cancha del INE, que estableció un reglamento para poder fiscalizarlos, tiene las facultades para poder hacer un ejercicio de auditoría y fiscalización de estos espectaculares, cosa que no podrá hacer el partido [Morena], porque no está dentro de sus facultades. Nosotros hemos hecho llamados a que los aspirantes se deslinden de estas campañas, y ya le corresponde a la autoridad electoral en el caso de que se esté violando alguna norma, así que lo determinará el INE”.

Indica que lo único que pretenden en el INE es cuadrarle al Presidente lo de violencia política de género, “que es un exceso, un abuso, una exageración y una farsa la que han montado, porque han cambiado las declaraciones del Presidente, justo porque éstas tal cual no tienen ningún contenido de género y han cambiado sus palabras, han puesto dichos en su boca que él no ha pronunciado para, con las declaraciones inventadas por los propios magistrados del Tribunal, sancionarlo, lo cual es verdaderamente un exceso”.

Subraya que el llamado que hace al instituto electoral es que no haya manipulación, que haya apego a la legalidad con profunda honestidad e imparcialidad.

De la postura de la oposición, Delgado Carrillo afirma: “La campaña de la derecha sale a decir que los libros de texto son comunistas y no, son humanistas. Cuando la derecha se queda sin ideas recurre siempre a campañas negras diciendo que es comunismo”.

E insiste: “En la oposición no hay transparencia, siguen en la opacidad absoluta, no sabemos cuánto se gastan ni cómo se financian, tampoco de dónde sacan los recursos. No hay transparencia, ni el origen de sus recursos ni en qué están gastando sus participantes. Que transparenten el origen de sus gastos y de sus recursos; Xóchitl Gálvez, designada por la oligarquía”.

Acerca de la encuesta y su proceso, así como de la propuesta del excanciller Marcelo Ebrard Casaubon para que los seis aspirantes oficiales debatan diversos temas entre ellos, Mario Delgado aclara que el debate no es posible entre ellos porque el consejo nacional aprobó otra cosa y ellos estuvieron de acuerdo.

Menciona que la transparencia de la encuesta va a ser 100% auditable “y la vamos a conocer con resultados, será con cuatro encuestadoras que harán los ejercicios correspondientes, que se darán a conocer cuando se conozcan los resultados; en el camino iremos informando sobre cómo va a evolucionar esta encuesta”.

Refiere que hay algunas cosas que estarán reservadas: “Las encuestadoras que participarán en el proceso se van a sortear, ya que cada aspirante propuso a dos y no sabemos todavía las que propusieron; están cerradas en un sobre lacrado y, en su momento, la comisión de encuestas las va a abrir, las evaluará y las que considere las meterá al sorteo para seleccionar a las cuatro, esto lo seleccionará la comisión de encuestas, que será la siguiente semana y podríamos hablar de esto”.

El morenista señala que no hay entidades que valgan elección para 2024, “obviamente son de la mayor importancia todas, y primero se definirá al coordinador de la defensa a nivel nacional y después iniciaremos con los procesos para definir a los coordinadores en las entidades. Y después del 6 de septiembre podría ser en cualquier momento la convocatoria [para la Ciudad de México]”.

Por último, sobre si el Presidente de México se meterá en apoyar al aspirante que quede, siendo el fundador de Morena, Delgado Carrillo externa: “El Presidente ha sido muy respetuoso, tiene claro que no quiere meterse, y no se va a meter porque quiere que esta decisión, que es la más importante, la tome el pueblo.

“El presidente López Obrador le tiene una gran confianza al pueblo de México y esta decisión va a determinar la continuidad de su proceso de transformación, la pone en manos del pueblo”.