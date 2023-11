El expresidente Vicente Fox Quesada dijo que el “evento” de llamar “dama de compañía" a Mariana Rodríguez, esposa del exgobernador de Nuevo León, Samuel García, no fue con ánimo de ponerlo en un contexto ofensivo, pero “así se interpretó”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva reconoció que llamarla de esa forma no fue una expresión afortunada por cómo se tomó.

“No contaba yo tener enfrente esta situación tan efervescente que existe en el país, este feminismo, que qué bueno que hasta el INE se cargó de ese lado, con cinco gubernaturas para mujeres y cuatro para hombres”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si ofrecerá una disculpa, dijo que ya se expresó en lo que para él representó esto y creo que “detrás de eso hay mucho más que una mujer ofendida que se trepa a campaña como jefa de campaña y te ataca con todo lo que tiene".

Al hablar sobre el estatus de su cuenta en la red social “X” (antes Twitter), dijo que él no cerró su cuenta y buscará espacios para seguirse expresando.

"Definitivamente yo no cerré mi cuenta de X ni nadie de mi equipo. Simple y sencillamente con sorpresa vimos cómo aparece la cuenta cerrada. Estamos averiguando por qué fue bajada. Probablemente hoy sea restaurada", detalló.

Dijo que tener cerrada su cuenta de “X” lo hace sentir como “en cacería sin fusil” y que desea “urgentemente regresar a la actividad. Yo quiero un México libertario, demócrata y republicano".

Cierran cuenta de “X” de Vicente Fox

La cuenta en X del expresidente Vicente Fox fue eliminada este lunes tras los polémicos comentarios del exmandatario en contra de Mariana Rodríguez, esposa del precandidato presidencial, Samuel García, en la que se refiere a ella como “dama de compañía”.

Tras el comentario desatinado, Mariana lo acusó por ejercer violencia en su contra dentro del marco del Día internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

“Señor, no soy una dama de compañia. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”, contestó Mariana.

Mensaje de Vicente Fox hacia Mariana Rodríguez / Foto: Especial

"Con la fosfo fosfo nadie se mete"

Con meme de Elon Musk, la influencer Mariana Rodríguez reaccionó a la eliminación de la cuenta de X del expresidente Vicente Fox, luego de que este utilizara la plataforma para llamarla "dama de compañía" en el marco del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas".

En sus historias de Instagram, la esposa del precandidato a la presidencia Samuel García publicó un meme en donde aparece la imagen de Elon Musk y de fondo una captura de pantalla de la cuenta eliminada del expresidente, el cual acompañó con la frase: "Con la fosfo fosfo nadie se mete prro".

Mariana Rodríguez reacciona a eliminación de la cuenta de Fox en X / Captura de pantalla