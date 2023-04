Envuelta en un rebozo con el mensaje: “+DE 110 MIL DESAPARECIDXS EN MÉXICO #HASTA ENCONTRARLES”, María Herrera Magdaleno, madre buscadora y activista, acudió esta noche a la gala de la revista TIME que este año la reconoció como una de las 100 personas más influyentes del mundo por su labor.

Además de este distintivo, la rastreadora vistió de negro, representando el luto que implicó la desaparición forzada de sus cuatro hijos en 2008 y en 2010, por la cual hasta la fecha continúa ejerciendo una fuerte labor en la lucha social para acompañar a otras víctimas colaterales de la crisis de desapariciones en el país.

María Herrera Magdaleno también portó en el cuello la foto de sus cuatro hijos: Jesús Salvador y Raúl Trujillo Herrera, que desaparecieron en 2008, y la imagen de Gustavo y Luis Armando, que corrieron con el mismo destino dos años después.

En 2012, tuvo su primer acercamiento con la defensoría de derechos humanos cuando participó junto con su familia en la conformación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

En representación del colectivo, María Herrera Magdaleno encaró al entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa sobre las atroces consecuencias que su estrategia contra la delincuencia estaba generando, pero la reunión sólo extinguió su fe en las autoridades.

“No importan los colores. Tres gobiernos han sido testigo de mi lucha y no tengo una sola pista que me lleve a mis hijos… Como yo, ya son más de 100 mil familias las que no podemos darle sepultura o llorarle a una osamenta aunque sea, porque para los gobiernos a nuestros desaparecidos se los tragó la tierra y nadie sabe nada o no quieren saber nada”, aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL.

Así, ante negligencias, omisiones y corruptelas, de los niveles local y federal, en 2013 formó el grupo de rastreo Familiares en Búsqueda María Herrera.

Un año después, para continuar con el apoyo a víctimas de la crisis de desapariciones, impulsó junto a su familia la conformación de la Red de Enlaces Nacionales (REN), que hoy en día la conforman 192 colectivos de buscadores en todo el país.

Con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), presentó el año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos que han sufrido ella y su familia.

La activista también ha expuesto ante organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el gobierno de México se ha mostrado incompetente en su actuación ante el pico de desapariciones que se registran actualmente.

