La diputada panista, Margarita Zavala, aseguró que el ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, justificó los dichos de Andrés Manuel López Obrador para defenderse a sí mismo y al Ejecutivo federal.

“¡Vaya explicación! Que como el señor no es abogado, pues no sabía que estaba dando testimonio del comportamiento indebido del entonces ministro Arturo Zaldívar”, opinó la diputada por el PAN a través de su cuenta de X en una publicación en la que citó un fragmento de la entrevista de Zaldívar Lelo de Larrea con el comunicador Ciro Gómez Leyva.

La ex candidata presidencial reaccionó así en el contexto de que esta mañana el ex ministro presidente, Arturo Zaldívar opinó sobre la declaración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde refirió que lo “ayudaba” a influir en decisiones de los jueces.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el ex presidente de la SCJN expresó que nunca habló ni ha hablado con ningún juez, ni magistrado para sugerir o insinuar que fallara un asunto en un sentido o en otro. Además, explicó que como el Presidente no es abogado, no conoce el lenguaje técnico ni términos judiciales.

Al respecto, la esposa del ex presidente Felipe Calderón, también compartió algunas publicaciones sobre el mismo tema, en donde usuarios y figuras públicas cuestionan al Presidente y la respuesta que dio en entrevista el ex ministro. Por ejemplo, el tuit de Bárbara Tijerina en donde comparte un fragmento de la entrevista y escribió “Hay mentiras difíciles de tragar. Arturo Zaldívar con Ciro Gómez Leyva”.

Por su parte, el ex ministro también aclaró que será la única vez en donde hablará de la declaración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que aprovechó para decir cuáles eran sus funciones como presidente de la SCJN.

