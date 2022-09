Marchan para exigir un México en paz

A gritos de: “¡México, por la paz!” y con pancartas con la leyenda: “¡No a la militarización!”, cientos de manifestantes marcharon por avenida Paseo de la Reforma hasta el Ángel de la Independencia para exigir un alto a la violencia el país.

Vestidos de blanco, con banderas de México, ciudadanos de al menos 35 organizaciones civiles pidieron un alto a la violencia y militarización en el país en la llamada Marcha Nacional Por la Paz y la Justicia.

La marcha fue encabezada por Adrián LeBaron y otros manifestantes que se abrieron camino sobre Reforma con una pancarta con la leyenda: “Partidos de la Alianza Va por México, la decisión no es suya. Los ciudadanos les pagamos y les ordenamos sigan juntos”. En su recorrido, gritaban: “¡Queremos paz en el país!” y “¡No a la violencia!”; otros, con pancartas, manifestaban su descontento por la propuesta de que las Fuerzas Armadas apoyen a las policías civiles hasta 2028.

Durante su paso por el Senado de la República cambiaron la petición y en conjunto gritaron: “¡Senado, escucha, México está en la lucha!”.

A su llegada al Ángel de la Independencia, en un templete, los manifestantes dieron voz a algunos voceros de las diferentes organizaciones civiles convocadas en la marcha.

Uno de los voceros, Ciro Mayén, de la organización Futuro 21, puntualizó que hay que unir fuerzas para frenar la violencia en el país; además, resaltó que la estrategia del gobierno ha fallado.

“Esa ola de violencia que azota a México y que ha causado cientos de miles de muertes, más de 130 mexicanos han sido abatidos por el crimen organizado, 3 mil feminicidios han ocurrido en lo que va la actual administración, necesitamos unir a todas las fuerzas para iniciar una conversación nacional para ponerle un alto a esta ola de violencia, es claro que la estrategia de del gobierno de la República ha fallado”, enfatizó.

Por su parte, Adrián LeBaron, quien asistió a la marcha desde el norte del país, se dijo contento por representar a Chihuahua; además, resaltó que mataron a la hija equivocada porque, por ello, él seguirá siendo su voz.

“Mataron a la hija equivocada porque me metió a este ring y yo quiero representar a esas hijas que asesinan, a esos hijos, a esos padres que quedan solos. Quiero seguir siendo una voz para quien sufre, para quien duele, encaminado hacia la paz”, subrayó.

El activista comentó a EL UNIVERSAL que acudió para apoyar a las asociaciones y para que no se olvide la tragedia que le sucedió a su familia: “Yo vengo en representación de la Sierra Tarahumara, de todos los pueblos.

“A lo mejor me apoyaron con el boleto, pero yo vengo para ser su voz, yo vengo a apoyar a todas las causas, Chalecos México y a todas las asociaciones. A mí me interesa un chingo aparecer en primera plana todos los días de mi vida para no se olvide la masacre”, mencionó.

Verónica del Castillo, periodista y activista, al tomar la palabra en el templete resaltó a los cientos de desaparecidos en el país y la no militarización, así como el actuar de la sociedad civil.

Para finalizar, los manifestantes entonaron el Himno Nacional y con aplausos dieron por terminada su protesta agitando sus banderas tricolores a los pies del Ángel de la Independencia.