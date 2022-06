A mantenimiento, avión de Guardia Nacional en que viajó Adán López

El gobierno federal destinará hasta 3.3 millones de dólares para dar mantenimiento a dos aeronaves, entre ellas el avión de la Guardia Nacional (GN) que fue utilizado en abril pasado por Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la GN y Mario Delgado, líder nacional de Morena, entre otros, para viajar a Coahuila y Sonora con la finalidad de participar en actos de campaña y promover la consulta popular de revocación de mandato.

En el expediente de la licitación GN/CAF/DGRM/049/2022, de la que EL UNIVERSAL posee copia, se justifica que de no llevarse a cabo este servicio de mantenimiento para los aviones Gulfstream modelo LP GIV-X y GII (G-350) se pondría en riesgo la vida de los operadores de la aeronave y de las personas que en ella se transporten.

Se detalla que los aviones recibirán servicios de mantenimiento integral, preventivo y correctivo, así como la reparación y suministro de partes, componentes, equipo y herramienta especial para estas dos aeronaves que forman parte de la flota de la Guardia Nacional.

Se indica que este contrato se entregó en adjudicación directa por parte de la Dirección General de Transportes Aéreos de la GN a la empresa Huron Servicios Aeronáuticos por un monto mínimo de un millón 320 mil dólares (alrededor de 26 millones 400 mil pesos) y un máximo de 3 millones 300 mil dólares (66 millones 600 mil pesos).

Servicio, necesario

La Guardia Nacional aseguró que se necesita este servicio para garantizar el funcionamiento y disponibilidad de los aviones de la institución en su despliegue en puntos de relevancia operativa, en apoyo a las acciones que desarrollan los elementos adscritos a las diferentes unidades operativas de la GN, favoreciendo, indicó, un mejor desempeño de sus funciones táctico-operativas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Se informa que a los aviones marca Gulfstream modelos GII y GIV-X (G350) se les debe aplicar un mantenimiento integral, el cual puede ser preventivo, programado y correctivo.

“De no considerarse procedente la opción propuesta por la Dirección General de Transportes Aéreos se podrían generar las siguientes condiciones: no se podrá cumplir con las atribuciones establecidas en la legislación vigente, se pone en riesgo la vida del personal que opera los aviones y la de quienes se transporten en ellos, se incrementaría el tiempo de recuperación de los aviones y existiría riesgo de pérdida de garantías por no realizar las reparaciones en las mejores condiciones”, se advierte en la justificación del servicio.

La Guardia Nacional aseguró que eligió a la empresa Huron Servicios Aeronáuticos para entregarle este contrato porque, mediante una investigación de mercado, afirmó, se encontró que esta compañía cuenta con la “capacidad de respuesta y solvencia técnica y económica necesarias para dar cumplimiento en tempo y forma a los requerimientos de la presente contratación”.

En el contrato se indica que Huron Servicios Aeronáuticos cuenta con la representación de la empresa Flightstream VA Repair Station, taller que se encuentra certificado por la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, con permiso de Taller Aeronáutico número 366 de la Autoridad Aeronáutica en México, lo cual “proporciona total certeza de contar con una empresa reconocida y aprobada en los estándares nacionales más altos en términos de seguridad operacional”.

Información reservada

El pasado 27 de mayo, El Gran Diario de México reveló que la Guardia Nacional reservó por un periodo de cinco años la bitácora del vuelo de este avión del día 2 de abril, el cual fue abordado por funcionarios federales y líderes de Morena para viajar a los estados de Coahuila y Sonora con el fin de promover la pasada consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras esta medida, será hasta 2027 —tres años después de que finalice la actual administración federal— cuando se pueda conocer esta información.

En respuesta a una solicitud de información hecha por esta casa editorial, la GN argumentó que la difusión de esta información puede comprometer la seguridad pública y permitiría, afirmó, que células delictivas puedan conocer las rutas de las aeronaves de la corporación de seguridad pública y planear actos de sabotaje o dañarlas.